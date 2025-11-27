< sekcia Ekonomika
India schválila plán na zvýšenie produkcie magnetov zo vzácnych zemín
India v súčasnosti uspokojuje svoj dopyt predovšetkým dovozom, pričom vláda odhaduje, že potreby krajiny v tomto smere by sa do roku 2030 mohli zdvojnásobiť.
Autor TASR
Naí Dillí 27. novembra (TASR) - India schválila plán v hodnote viac ako 700 miliónov eur na zvýšenie produkcie magnetov zo vzácnych zemín. Cieľom je zabezpečiť ich dodávky a znížiť svoju závislosť od dovozu z krajín ako Čína. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Permanentné magnety zo vzácnych zemín (REPM) sa používajú v mnohých kritických odvetviach priemyslu vrátane elektrických vozidiel, leteckého priemyslu či obnoviteľných zdrojov energie.
India v súčasnosti uspokojuje svoj dopyt predovšetkým dovozom, pričom vláda odhaduje, že potreby krajiny v tomto smere by sa do roku 2030 mohli zdvojnásobiť.
Indická vláda v utorok schválila program v hodnote 72,8 miliardy rupií (704,97 milióna eur) na podporu produkcie REPM, ktorý podľa vlády pomôže zabezpečiť „dodávateľský reťazec pre domáci priemysel“.
Plán zahŕňa ponuku stimulov a dotácií, ktoré pomôžu vytvoriť výrobnú kapacitu približne 6000 metrických ton ročne.
„Prvá iniciatíva svojho druhu si kladie za cieľ vytvoriť v Indii integrovanú výrobu REPM s kapacitou 6000 metrických ton ročne, čím sa zvýši sebestačnosť a India sa stane kľúčovým hráčom na globálnom trhu s REPM,“ uviedla vláda vo vyhlásení.
Miestne priemyselné skupiny tento krok privítali. Indické združenie výrobcov automobilových komponentov (ACMA) uviedlo, že to zabezpečí dlhodobú odolnosť dodávateľského reťazca v automobilovom priemysle, podporí investície do pokročilých materiálov a poskytne Indii silné postavenie v globálnych hodnotových reťazcoch pre elektromobily a čistú energiu.
India dováža magnety zo vzácnych zemín z viacerých krajín a čínske obmedzenia vývozu začiatkom tohto roka vyvolali u niektorých indických firiem obavy.
(1 EUR = 103,2665 INR)
