India signalizuje, že bude pokračovať v nákupe ropy z Ruska

Naí Dillí 5. decembra (TASR) - India bude uprednostňovať svoje vlastné energetické potreby a bude pokračovať v nákupe ropy od Ruska. Naznačil to v pondelok jej minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar. TASR správu prevzala z AP.



Minister to povedal po rozhovoroch so svojou nemeckou kolegyňou Annalenou Baerbockovou, ktorá je na návšteve Indie a okrem bilaterálnych vzťahov diskutovali aj o ruskej vojne na Ukrajine.



Podľa Džajšankara nie je správne, aby európske krajiny kládli na prvé miesto svoje energetické potreby a zároveň "žiadali Indiu, aby urobila niečo iné".



"Európa urobí rozhodnutia, ktoré urobí. Je to jej právo," povedal novinárom.



India sa zatiaľ nepripojila k cenovému stropu na ruskú ropu na úrovni 60 USD (56,94 eura) za barel (159 litrov), na ktorom sa dohodla skupina G7, Európska únia (EÚ) a Austrália, a ktorý by mal vstúpiť do platnosti v pondelok.



Tento krok je pokusom západných vlád obmedziť príjmy z fosílnych palív, ktoré pomáhajú Moskve financovať armádu a inváziu na Ukrajinu, a zároveň sa vyhnúť možnému prudkému zvýšeniu cien komodity, ak by sa ruská ropa náhle stiahla z globálneho trhu.



Džajšankar sa priamo nezmienil o cenovom strope, ale uviedol, že EÚ dováža viac fosílnych palív z Ruska ako India.



India od ruskej invázie na Ukrajinu neustále zvyšuje nákup zľavnenej ruskej ropy. Indický dovoz ruskej ropy dosiahol v októbri rekordnú výšku, pričom Moskva sa stala najväčším dodávateľom ropy do Indie z hľadiska objemu, uviedla tlačová agentúra Press Trust of India s odvolaním sa na údaje z energetického sledovača Vortex. Indickí predstavitelia obhajujú nákup ropy z Ruska a argumentujú, že nižšia cena prospieva ekonomike.



India a Rusko majú blízke vzťahy. Naí Dillí nepodporilo západné sankcie voči Moskve, hoci opakovane vyzvalo na "okamžité zastavenie násilia" na Ukrajine. India, ktorá je tiež významným trhom s ruskými zbraňami, sa doteraz zdržala rezolúcií OSN namierených proti Moskve.



Džajšankar a Baerbocková, ktorá je v Indii na dvojdňovej návšteve, diskutovali aj o diverzifikácii obchodu medzi oboma krajinami, globálnych dôsledkoch ruskej vojny na Ukrajine a spolupráci pri prechode od fosílnych palív k zelenším zdrojom energie.



Obe krajiny podpísali tiež partnerstvo v oblasti migrácie a mobility, ktoré ľuďom uľahčí štúdium, výskum a prácu.



Nemecko je najväčším obchodným partnerom Indie v rámci Európy. A v Indii pôsobí viac ako 1700 nemeckých spoločností. Nemecké investície v Indii smerujú najmä do dopravy, elektrických zariadení, stavebníctva, obchodu a automobilov.



(1 EUR = 1,0538 USD)