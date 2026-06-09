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India skúma kúpu ruských aktív v oblasti ťažby koksovateľného uhlia
Počiatočné rozhovory sa uskutočnili v apríli v Naí Dillí, ďalšie pokračovali v máji v Ruskej federácii.
Autor TASR
Naí Dillí 9. júna (TASR) - Najväčšia indická oceliarska spoločnosť SAIL a ťažobný koncern NMDC skúmajú možnosti akvizície ruských aktív s cieľom zabezpečiť si stabilné dodávky koksovateľného uhlia. To je kľúčové pri výrobe ocele. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z oceliarskeho priemyslu.
Indická delegácia uskutočnila minulý mesiac v Rusku predbežné rokovania so zástupcami ruskej vlády aj priemyslu, uviedli tri zdroje oboznámené so situáciou, ktoré si však neželali byť menované. Krajina, ktorá je po Číne druhým najväčším producentom ocele na svete, produkciu postupne zvyšuje, je však vysoko závislá od dovozu. V súčasnosti viac než polovicu svojej spotreby koksovateľného uhlia dováža India z Austrálie a zvyšok z krajín ako Rusko a USA.
NMDC skúma zahraničné aktíva v oblasti koksovateľného uhlia už nejaký čas. Minulý rok preveroval ťažobný koncern prípadné možnosti získania aktív v Austrálii a Indonézii. Okrem koksovateľného uhlia si chce India zabezpečiť stabilné dodávky aj v prípade ďalších kritických surovín, ako sú lítium, kobalt a prvky vzácnych zemín.
Indická delegácia diskutovala v Rusku aj o zvýšení dovozu niklu, dodali dva zdroje pre Reuters. Počiatočné rozhovory sa uskutočnili v apríli v Naí Dillí, ďalšie pokračovali v máji v Ruskej federácii.
V súčasnosti dováža India nikel najmä z Číny, Japonska, Nórska a USA. Niečo importuje aj z Ruska, je to však veľmi malý objem. Nikel je pritom kritický na výrobu nerezovej ocele a elektrických vozidiel. Indická vláda chce, aby sa do konca tohto desaťročia elektrické vozidlá podieľali na celkovom predaji áut 30 % a na predaji dvojkolesových vozidiel 80 %. V súčasnosti je to v prvom prípade 6 % a v druhom približne 9 %.
Indická delegácia uskutočnila minulý mesiac v Rusku predbežné rokovania so zástupcami ruskej vlády aj priemyslu, uviedli tri zdroje oboznámené so situáciou, ktoré si však neželali byť menované. Krajina, ktorá je po Číne druhým najväčším producentom ocele na svete, produkciu postupne zvyšuje, je však vysoko závislá od dovozu. V súčasnosti viac než polovicu svojej spotreby koksovateľného uhlia dováža India z Austrálie a zvyšok z krajín ako Rusko a USA.
NMDC skúma zahraničné aktíva v oblasti koksovateľného uhlia už nejaký čas. Minulý rok preveroval ťažobný koncern prípadné možnosti získania aktív v Austrálii a Indonézii. Okrem koksovateľného uhlia si chce India zabezpečiť stabilné dodávky aj v prípade ďalších kritických surovín, ako sú lítium, kobalt a prvky vzácnych zemín.
Indická delegácia diskutovala v Rusku aj o zvýšení dovozu niklu, dodali dva zdroje pre Reuters. Počiatočné rozhovory sa uskutočnili v apríli v Naí Dillí, ďalšie pokračovali v máji v Ruskej federácii.
V súčasnosti dováža India nikel najmä z Číny, Japonska, Nórska a USA. Niečo importuje aj z Ruska, je to však veľmi malý objem. Nikel je pritom kritický na výrobu nerezovej ocele a elektrických vozidiel. Indická vláda chce, aby sa do konca tohto desaťročia elektrické vozidlá podieľali na celkovom predaji áut 30 % a na predaji dvojkolesových vozidiel 80 %. V súčasnosti je to v prvom prípade 6 % a v druhom približne 9 %.