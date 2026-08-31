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< sekcia Ekonomika

India v 2. kvartáli potvrdila pozíciu najrýchlejšie rastúcej ekonomiky

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa medziročne zväčšil o 7,8 %.

Autor TASR
Naí Dillí 31. augusta (TASR) - Indická ekonomika v druhom kvartáli vzrástla rýchlejšie, ako sa očakávalo. Potvrdila tak svoje postavenie najrýchlejšie rastúceho hospodárstva na svete. Indické ministerstvo štatistiky v pondelok informovalo, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa medziročne zväčšil o 7,8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Medziročné tempo rastu hospodárstva Indie sa počas apríla až júna spomalilo po tom, ako sa v prvom štvrťroku podľa revidovaných údajov ekonomika krajiny posilnila o 8,6 %. Indický HDP však aj tak prekonal očakávania trhu, že oproti druhému štvrťroku vlaňajška vzrastie len o 7,3 %.

Vykompenzovať vplyv vojny v Iráne pomohol indickej ekonomike rastúci domáci dopyt. V rámci jednotlivých odvetví rast podporil najmä silný sektor služieb. Po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe indická centrálna banka zredukovala svoje prognózy ekonomického rastu v terajšom fiškálnom roku, ale neskôr ich revidovala smerom nahor.
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