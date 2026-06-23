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< sekcia Ekonomika

India v júni nakúpi od USA rekordný objem LNG

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Naí Dillí zintenzívnilo nákupy LNG z USA napriek vyšším nákladom v snahe kompenzovať narušenia dodávok z oblasti Perzského zálivu.

Autor TASR
Naí Dillí 23. júna (TASR) - Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do Indie v júni pravdepodobne prekročia rekordnú hranicu jedného milióna ton vzhľadom na obmedzený dovoz energií z regiónu Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na indické zdroje oboznámené s problematikou.

Naí Dillí zintenzívnilo nákupy LNG z USA napriek vyšším nákladom v snahe kompenzovať narušenia dodávok z oblasti Perzského zálivu. India zároveň pokračuje v hľadaní alternatívnych trás pre dovoz energií. Pred začiatkom vojny medzi USA a Iránom a uzavretím Hormuzského prielivu India zabezpečovala približne 90 % svojho dopytu po LNG dovozmi z Blízkeho východu, ktoré sa v priemere pohybovali na úrovni dve tony za mesiac. V apríli dodávky z regiónu klesli na 696.000 ton, zatiaľ čo v máji vzrástli na 1,15 milióna ton.
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