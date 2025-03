India vo februári začala zvyšovať dovoz neruskej ropy

Naí Dillí 13. marca (TASR) - India, tretí najväčší dovozca ropy na svete, zvýšila minulý mesiac dovoz neruskej ropy, najmä z Afriky a zo štátov Latinskej Ameriky (LatAm). Indické rafinérie ako dôvod uviedli obavy z problémov pri dovoze ruskej ropy po tom, ako USA v januári sprísnili sankcie na ruský energetický sektor. Poukázali na to údaje z ropného sektora, ktoré zverejnila agentúra Reuters. Napriek tomu má ruská ropa na celkovom objeme dovozu suroviny do Indie stále najväčší podiel.



Po uvalení sankcií západných štátov na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu pred tromi rokmi sa India stala najväčším odberateľom ruskej ropy dopravovanej tankermi. Spolu s Čínou sú najväčšími dovozcami tejto suroviny z Ruska dodnes, pričom v prípade Indie sa ruská ropa na celkovom dovoze podieľa viac než 30 %. To platí aj po poklese dovozu za mesiac február. Zvýšenie importu ropy z iných zdrojov však znížilo podiel ruskej ropy na celkovom objeme dovozu do Indie na najnižšiu úroveň za viac než rok.



Dovoz ruskej ropy do Indie klesol vo februári oproti januáru o 3 % na približne 1,54 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Podiel ruskej ropy na celkovom dovoze komodity do juhoázijskej krajiny sa tak znížil na 30,5 %, čo je najnižší podiel od januára 2024.



Naopak, dovoz ropy do Indie z afrických štátov vzrástol zo 143.000 barelov denne v januári na februárových zhruba 330.000 barelov/deň. Výrazný rast zaznamenal dovoz aj v prípade ropy z krajín Latinskej Ameriky. Z tohto zdroja doviezla India vo februári 453.600 barelov ropy denne, čo oproti januáru znamená rast o 60 %. Podiel Latinskej Ameriky na celkovom dovoze ropy do Indie sa tak minulý mesiac zvýšil na 9 %, čo predstavuje najvyšší podiel od decembra 2021.