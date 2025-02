India výrazne zvýšila v januári dovoz ropy z USA

Naí Dillí 18. februára (TASR) - India na začiatku tohto roka výrazne zvýšila dovoz ropy z USA a posunula Spojené štáty na pozíciu 5. najväčšieho dodávateľa ropy na indický trh. Uviedla to v utorok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z ropného trhu.



Podľa zdrojov India doviezla v prvom mesiaci tohto roka zo Spojených štátov celkovo 218.400 barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). Na porovnanie, v decembri to bolo 70.600 barelov/deň.



India je tretím najväčším dovozcom a spotrebiteľom ropy na svete a očakáva sa, že dovoz ropy z USA v nasledujúcom období ešte zvýši. Po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA a jeho najnovších varovaniach pred recipročnými clami voči obchodným partnerom sa indická vláda v týchto dňoch dohodla s Washingtonom na zvýšení dovozu energií. V minulom roku ich doviezla za 15 miliárd USD (14,36 miliardy eur), teraz počíta s ich zvýšením na 25 miliárd USD.



Jednotkou z pohľadu najväčších dodávateľov ropy do Indie bolo však v januári opäť Rusko. V prvom mesiaci roka doviezla India z tejto krajiny 1,58 milióna barelov ropy denne, čo v porovnaní s decembrom predstavuje zvýšenie o 4,3 %.



Aj dovoz ropy z oblasti Blízkeho východu v januári vzrástol. Dosiahol 2,7 milióna barelov/deň, čo medzimesačne predstavuje rast o 6,5 %. Najviac z tohto regiónu doviezla India z Iraku. Ten bol aj druhým najväčším dodávateľom ropy do ázijskej krajiny po Rusku. Nasledovali Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE).



Za prvých 10 mesiacov súčasného indického rozpočtového roka (trvá od apríla do konca marca) predstavoval dovoz ropy do Indie v priemere 4,8 milióna barelov denne. Medziročne to znamená zvýšenie o 4,5 %.



(1 EUR = 1,0447 USD)