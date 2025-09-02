< sekcia Ekonomika
India začne s komerčnou výrobou čipov do konca roka 2025
Indický trh s polovodičmi prudko vzrástol z 38 miliárd USD (32,44 miliardy eur) v roku 2023 na 45 až 50 miliárd USD v rokoch 2024 - 2025, pričom cieľ vlády do roku 2030 je 100 až 110 miliárd USD.
Autor TASR
Naí Dillí 2. septembra (TASR) - India začne s komerčnou výrobou čipov do konca roka 2025. Vyhlásil to v utorok premiér Naréndra Módí a označil svoju krajinu za budúce „globálne centrum“ pre inovácie v oblasti čipov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Módí, ktorý sa v Naí Dillí zúčastnil na otvorení výročnej konferencie Semicon India, uviedol, že testovacie čipy od spoločností Micron a Tata sa už vyrábajú. „Komerčná výroba čipov sa začne tento rok,“ povedal. „To odráža, ako rýchlo India napreduje v sektore polovodičov,“ dodal.
Indický trh s polovodičmi prudko vzrástol z 38 miliárd USD (32,44 miliardy eur) v roku 2023 na 45 až 50 miliárd USD v rokoch 2024 - 2025, pričom cieľ vlády do roku 2030 je 100 až 110 miliárd USD. Krajina v súčasnosti rozvíja 10 projektov polovodičov v hodnote 18 miliárd USD vrátane dvoch trojnanometrových, ktoré patria medzi najpokročilejšie.
„Naša cesta sa začala neskoro, ale už nás nič nemôže zastaviť,“ skonštatoval premiér. India tvrdí, že má výhody v troch oblastiach - vo výrobe komponentov pre polovodičové zariadenia, v dodávkach kritických materiálov, ako sú chemikálie a minerály a v službách od výskumu a vývoja až po umelú inteligenciu.
Najľudnatejší štát sveta má tiež výhodu v podobe „ľudského kapitálu“, povedal Módí a poznamenal, že „20 % globálnych talentov v oblasti návrhu polovodičov pochádza z Indie“.
Toto oznámenie prichádza po tom, čo Japonsko počas Módího návštevy v Tokiu minulý týždeň sľúbilo zvýšiť investície v Indii na 10 biliónov jenov (57,98 miliardy eur) vrátane spolupráce v oblasti polovodičov a umelej inteligencie.
Indiu, piatu najväčšiu a najrýchlejšie rastúcu ekonomiku sveta, tvrdo zasiahli americké clá vo výške 50 % a hľadá nové cesty k hospodárskemu rastu. Vzhľadom na prudké zvýšenie dopytu po čipoch vo svete, pričom dodávateľské reťazce sú sústredené len v niekoľkých regiónoch, India tvrdí, že buduje „kompletný ekosystém“ zahŕňajúci dizajn, výrobu a balenie, aby sa stala „sebestačnou a globálne konkurencieschopnou“.
(1 EUR = 1,1715 USD; 1 EUR = 172,47 JPY)
