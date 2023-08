India zavádza clo vo výške 40 % na export cibule

Naí Dillí 20. augusta (TASR) - India cez víkend zaviedla s okamžitou platnosťou clo vo výške 40 % na vývoz cibule platné do konca roka. Cieľom je zlepšiť dostupnosť tejto zeleniny na domácom trhu. Oznámilo to v sobotu (19. 8.) indické ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



India patrí k najväčším svetovým exportérom cibule. Clo na jej vývoz pomôže vláde v Naí Dillí utlmiť lokálne ceny pred kľúčovými voľbami koncom tohto roka, no prinúti kupcov v Ázii, aby za indickú cibuľu zaplatili viac, keďže ostatní regionálni exportéri majú obmedzené možnosti dodávok.



Priemerná veľkoobchodná cena cibule na kľúčových trhoch vyskočila od júla do augusta takmer o 20 % na 2400 rupií (26,58 eura) za 100 kg pre obavy, že nepravidelné zrážky povedú k nižšej úrode.



India smeruje k najsuchšiemu augustu za viac ako storočie, pričom na veľkých územiach budú pravdepodobne pretrvávať slabé zrážky, čiastočne pre fenomén El Nio, upozornili meteorológovia. Táto situácia podnietila vládu, aby prijala preventívne opatrenia, uviedol jeden z exportérov.



Vývoz cibule z Indie v prvej polovici roka 2023 vyskočil o 63 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 1,46 milióna ton. Krajiny ako Bangladéš, Nepál, Malajzia, Spojené arabské emiráty a Srí Lanka sa spoliehajú na indické dodávky. Cibuľa predstavuje základ pre tradičné jedlá v celej Ázii. Indické clo môže prinútiť Čínu a Pakistan zvýšiť ceny, pretože majú obmedzený prebytok na export, uviedol ďalší vývozca.



Ročná miera inflácie v Indii v júli vzrástla na 7,44 %. Dosiahla tak najvyššiu úroveň za 15 mesiacov, od apríla 2022, keďže ceny zeleniny a obilnín prudko stúpli. To vyvolalo tlak na vládu, aby prijala opatrenia na zníženie cien.