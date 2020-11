India zaznamenala v 1. polroku prvú recesiu v histórii

Naí Dillí 12. novembra (TASR) - Indická ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku súčasného fiškálneho roka pokles o viac než 8 % a prvýkrát v histórii sa dostala do technickej recesie. Predpokladá to tím ekonómov indickej centrálnej banky (RBI - Reserve Bank of India), ktorý zverejnil svoj odhad.



Podľa odhadu ekonómov klesol hrubý domáci produkt (HDP) Indie v 2. kvartáli fiškálneho roka 2020/2021, čo predstavuje obdobie od júla do konca septembra, o 8,6 %. Za 1. štvrťrok dosiahol pokles takmer 24 %, čo znamená, že v prípade potvrdenia odhadu centrálnej banky zaznamenala indická ekonomika prvú recesiu vo svojej histórii. Technická recesia je charakterizovaná ako pokles hospodárstva dva kvartály po sebe.



"India sa dostala v 1. polroku fiškálneho roka 2020/2021 prvýkrát vo svojej histórii do technickej recesie, keďže za 2. kvartál zaznamenala s veľkou pravdepodobnosťou opätovne pokles," uviedli ekonómovia vo štvrtok v mesačnej správe. Oficiálne údaje o vývoji ekonomiky za 2. kvartál by mali byť zverejnené 27. novembra.



Centrálna banka zároveň odhaduje, že za celý fiškálny rok 2020/2021 by ekonomika Indie mala klesnúť o 9,5 %.