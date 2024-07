India znižuje dovoznú daň na smartfóny, ťažiť z toho bude najmä Apple

Naí Dillí 23. júla (TASR) - India v utorok oznámila, že zníži dovozné clo na mobilné telefóny a niektoré kľúčové komponenty na 15 % z 20 %. Z tohto kroku bude mať najväčší prospech americká spoločnosť Apple, ktorá stále dováža svoje špičkové smartfóny do krajiny napriek zvyšovaniu miestnej produkcie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Indická ministerka financií Nirmala Sitharamanová, ktorá v utorok v parlamente predstavila ročný rozpočet na finančný rok 2024/25, uviedla, že nižšie dovozné poplatky na mobilné telefóny, montáž dosiek s plošnými spojmi (PCBA) a mobilné nabíjačky sú "v záujme spotrebiteľov".



Hoci Apple zvýšil svoju lokálnu výrobu v Indii prostredníctvom zmluvných výrobcov, ako sú Foxconn a indická Tata Group, stále do krajiny dováža niektoré zo svojich špičkových modelov iPhone Pro a Pro Max. Tento import predstavuje takmer 10 - 12 % z predaných iPhonov ročne. Zníženie cla o 5 % bude znamenať pre americký koncern ročný prínos vo výške 35 - 50 miliónov USD (32,14 - 45,92 milióna eur), odhadla spoločnosť Counterpoint Research, podľa ktorej má Apple šesťpercentný podiel na indickom trhu.



Tento krok zmierni aj dovozné clá pre ďalších hráčov ako napríklad Samsung. Ale Samsungu prinesie menší profit ako Apple, keďže väčšinu smartfónov, ktoré dodáva na trh v Indii, vyrába lokálne, uviedol zdroj s priamou znalosťou veci.



Podľa Reuters predstaviteľ indického ministerstva informačných technológií v januári argumentoval za zníženie dovozných daní na mobilné telefóny. Varoval pritom, že krajina riskuje, že zaostane za Čínou a Vietnamom v pretekoch o to, kto sa stane hlavným exportným centrom smartfónov v Ázii. Musí preto konať rýchlo, aby prilákala globálne spoločnosti nižšími clami.



Premiér Naréndra Módí v uplynulých rokoch propagoval Indiu ako centrum výroby smartfónov. Národný program podpory výroby podnietil spoločnosti ako Apple, Xiaomi, Samsung a Vivo, aby rozšírili miestne prevádzky.



Čínske Xiaomi už v minulosti žiadalo o zníženie ciel na čiastkové komponenty používané v batériách, kábloch USB a krytoch telefónov.



(1 EUR = 1,0888 USD)