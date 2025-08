India zrejme bude nakupovať ruskú ropu napriek Trumpovým hrozbám

Naí Dillí 3. augusta (TASR) - India chce pokračovať v nákupe ropy z Ruska aj napriek hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa jej za to vyhráža novými clami. V noci na nedeľu o tom informovala agentúra AP.



Indické ministerstvo zahraničných vecí podľa AP vysvetlilo, že vzťah Indie s Ruskom je „stabilný a overený časom“ a nemal by sa vnímať cez prizmu tretej krajiny. Hovorca vlády v Naí Dillí v piatok uviedol, že postoj Indie k zabezpečeniu jej energetických potrieb sa riadi dostupnosťou ropy na trhoch a globálnymi okolnosťami.



Toto stanovisko Indie je reakciou na varovanie prezidenta Trumpa, že má v úmysle zaviesť 25-percentné clo na tovar z Indie a dodatočnú dovoznú daň z dôvodu nákupov ruskej ropy Indiou.



Táto hrozba prišla v čase, keď americký prezident čoraz viac kritizuje Rusko za to, že nedosiahlo dohodu o prímerí na Ukrajine, a pohrozil novými ekonomickými sankciami, ak sa v tejto záležitosti nedosiahne pokrok.



India v januári 2022 nakupovala od Ruska 68.000 barelov ropy denne, ale do júna toho istého roku sa dovoz zvýšil na 1,12 milióna barelov denne. Denný dovoz dosiahol vrchol v máji 2023 (2,15 milióna barelov denne) a odvtedy kolíše.



Dodávky z Ruska v určitom období tvorili takmer 40 percent indického dovozu, čím sa Moskva stala najväčším dodávateľom ropy pre Indiu, uviedla agentúra PTI s odvolaním sa na údaje spoločnosti Kpler, ktorá sa zaoberá analýzou údajov.



Denná spotreba ropy v Indii sa odhaduje na približne 5,5 milióna barelov, z čoho takmer 88 percent sa pokrýva dovozom.



India v minulosti nakupovala väčšinu svojej ropy z Blízkeho východu, no po invázii ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022 začala India vo väčšej miere využívať lacnejšiu ruskú ropu, ktorej sa Západ vyhýba pre sankcie uvalené na Moskvu.