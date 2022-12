India zvýši dovoz plynu, aby vyriešila dopyt po energii v lete

Naí Dillí 7. decembra (TASR) - India požiadala štátne firmy, aby zvýšili dovoz zemného plynu, keďže očakáva väčší dopytu po energii v lete 2023. Uviedli to tri vládne zdroje, podľa ktorých sa kabinet chce vyhnúť opakovaniu energetickej krízy z apríla, ktorá bola najhoršia za viac ako šesť rokov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zatiaľ čo podiel zemného plynu na výrobe elektriny v Indii bol tento rok iba 1,5 %, čo je pokles z 3,3 % v roku 2019 v dôsledku obmedzenej dostupnosti a vysokých globálnych cien, úrady považujú plyn za dôležitý zdroj energie, najmä keď intenzívne letné horúčavy zvyšujú používanie klimatizácie.



Neutíchajúca vlna horúčav v tomto roku vyvolala v apríli bezprecedentnú spotrebu elektriny, pričom dopyt prevýšil odhady o viac ako 7 % a viedol k rozsiahlym výpadkom dodávok elektriny. Teploty zvyčajne začínajú stúpať vo väčšine častí Indie okolo polovice marca.



Indická vláda požiadala najväčšieho distribútora plynu v krajine, štátnu spoločnosť GAIL, aby počas letných mesiacov zvýšila dodávky do elektrární, uviedli dva zo zdrojov, ktoré nechceli byť menované. Zároveň požiadala najväčšieho výrobcu elektrickej energie NTPC, aby bol pripravený zvýšiť výrobu elektriny z plynu o 2 gigawatty (GW), čo je viac ako polovicu jeho kapacity, ak to bude potrebné počas horúcich mesiacov nadchádzajúceho roka.



"Uskutočnila sa séria stretnutí o využívaní kapacít na báze plynu na uspokojenie dopytu počas špičky," uviedol jeden zo zdrojov a dodal, že sa na nich zúčastnili predstavitelia vlády a štátnych spoločností.



V Indii sa však uhlie podieľa takmer tromi štvrtinami na výrobe elektrickej energie, obnoviteľné zdroje a vodné elektrárne spolu tvoria asi jednu pätinu.



India bude preto pokračovať v dovoze uhlia napriek rekordnému zvýšeniu domácej produkcie v dôsledku prudkého nárastu dopytu po energii poháňaného oživením ekonomickej aktivity a letnými teplotami.



Výrobu elektriny z plynu je však jednoduchšie zvýšiť alebo znížiť, než je to v prípade uhlia alebo energie z obnoviteľných zdrojov.



Vláda zatiaľ nemá odhady, koľko dodatočného zemného plynu bude potrebné doviezť, ale väčšie nákupy by mohli zvýšiť ceny a poškodiť susedný Pakistan a Bangladéš, ktoré zápasia s veľkými dlhmi a sú silne závislé od dovážaného plynu.



Očakáva sa, že svetové trhy s plynom zostanú v budúcom roku napäté, keďže dodávky z ruských plynovodov do Európy klesajú.