India zvýši dovoz ropy a LNG z USA, aby sa vyhla clám

Washington/Naí Dillí 14. februára (TASR) - India súhlasila so zvýšením dovozu ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov v snahe znížiť nerovnováhu v obchode medzi oboma krajinami a vyhnúť sa odvetným clám. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Indický minister zahraničných vecí Vikram Misri vo štvrtok (13. 2.) na brífingu vo Washingtone po stretnutí indického premiéra Naréndra Módího s prezidentom USA Donaldom Trumpom uviedol, že je veľká šanca, že India zvýši nákup energetických produktov z USA z doterajších zhruba 15 miliárd USD (14,44 miliardy eur) až na 25 miliárd USD.



Misri dodal, že zvýšené nákupy energií prispejú k redukcii deficitu USA v obchode s Indiou.



Indické štátne spoločnosti uviedli, že by chceli kúpiť viac americkej ropy a LNG. Indian Oil Corp. rokuje so spoločnosťou Cheniere Energy Inc. o dlhodobom pakte o dodávkach LNG. Spoločnosť Gail India Ltd oživila plány na kúpu podielu v zariadení na skvapalňovanie v USA.



V spoločnom vyhlásení lídrov sa Módí a Trump zaviazali, že zvýšia obchod s energiami, pričom Spojené štáty sa stanú popredným dodávateľom ropy, ropných produktov a LNG do Indie a zvýšia aj investície do uhľovodíkovej infraštruktúry.



India bola podľa údajov spoločnosti Kpler najväčším nákupcom americkej ropy v roku 2021, keď dovážala približne 406.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo vtedy predstavovalo 14,5 % celkového amerického exportu. Ale toto číslo odvtedy kleslo. V prvých 11 mesiacoch 2024 sa USA podieľali menej ako 5 % na dovoze ropy do Indie, keďže tamojší spracovatelia uprednostnili zľavnenú ruskú ropu.



No odkedy USA začiatkom tohto roka uvalili prísnejšie sankcie na obchod s ruskými uhľovodíkmi, India, tretí najväčší spotrebiteľ ropy na svete, pracuje na obnove narušených dodávateľských reťazcov.



USA sú po Číne druhým najväčším obchodným partnerom Indie, pričom celkový objem ich obchodu medzi aprílom a novembrom 2024 dosiahol 82,5 miliardy USD. Vývoz z Indie však predstavoval 52,9 miliardy USD oproti dovozu z USA v hodnote 29,6 miliardy USD. Pre vysoký obchodný deficit tak môže India čeliť odvetným clám zo strany americkej administratívy.



Vláda v Naí Dillí v nádeji, že sa vyhne obchodným obmedzeniam, ponúkla Washingtonu ústupky, ako je zníženie dovozných ciel a postupné zrušenie dodatočných poplatkov za dovoz.



Módí súhlasil so začatím rokovaní o riešení obchodného deficitu USA, uviedol vo štvrtok prezident Trump.



(1 EUR = 1,039 USD)