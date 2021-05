Indická automobilka Mahindra očakáva zotavenie trhu až o dva roky

Bombaj 30. mája (TASR) - Indická automobilka Mahindra & Mahindra očakáva, že potrvá najmenej ďalšie dva roky, kým sa predaj vozidiel v krajine zotaví na úroveň spred pandémie, no pomalé tempo očkovania môže zbrzdiť hospodárske zotavovanie.



Predaj osobných vozidiel spoločnosti v Indii pre hospodársky pokles v roku 2019 a pandémiu o rok neskôr klesol na 2,7 milióna, čo je najnižšia úroveň za posledných šesť rokov a výrazne nižšia než rekordných 3,4 milióna vo fiškálnom roku 2019. Šéf spoločnosti Anish Shah uviedol, že predaj sa oživí najskôr vo fiškálnom roku 2023, ak bude väčšina populácie zaočkovaná a počet nových nakazených ochorením COVID-19 klesne. "Návrat do normálnych podmienok bude závisieť od očkovania, inak sa budeme obávať nasledujúcej vlny, ktorá opäť veci zhorší," povedal v rozhovore pre agentúru Reuters.



Druhá najľudnatejšia krajina doteraz zaznamenala 28 miliónov nakazených a v máji India zaevidovala najvyššiu mesačnú mieru úmrtnosti na COVID-19 od začiatku pandémie. Doteraz boli úplne zaočkované len tri percentá 1,3 miliardovej populácie, čo je najnižšia úroveň spomedzi 10 krajín s najväčším počtom nakazených.



Predaj vozidiel sa od januára do marca začal zvyšovať, no ďalšia vlna počtu nakazených prinútila vládu obnoviť lockdowny. Nálada spotrebiteľov prudko klesla a zotavenie spotrebných výdavkov bude trvať dlhší čas. Naviac sa nový koronavírus začal šíriť aj vo vidieckych oblastiach, ktoré boli doteraz relatívne ušetrené a vykompenzovali nízky dopyt po vozidlách v mestských oblastiach.



Mahindra, ktorá má na indickom trhu osobných vozidiel podiel 6 % a je najväčším tamojším výrobcom traktorov, vlani síce zaznamenala výrazné tržby v pôdohospodárskom segmente, no predaj v máji klesol. Kupci z mestských aj vidieckych oblastí sú zdržanliví a čakajú na skončenie krízy.



"Tento rok majú naši zákazníci obavy z míňania peňazí na čokoľvek, pretože sa pripravujú na možnosť, že niekto z rodiny ochorie," dodal Shah. Šéf automobilky očakáva, že tempo očkovania v Indii sa v júni zvýši, no ak by sa tak nestalo, vyvolalo by to nové obavy. "Musíme dosiahnuť určitý bod, keď nebudeme mať nové lockdowny," vysvetlil Shah. "Ak nastanú, zostaneme v tejto etape, že urobíme dva kroky vpred a jeden vzad."