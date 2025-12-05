< sekcia Ekonomika
Indická centrálna banka znížila kľúčovú sadzbu o 25 bodov na 5,25 %
Ako dôvod uviedla „oslabenie niektorých kľúčových ekonomických ukazovateľov“.
Autor TASR
Naí Dillí 5. decembra (TASR) - Indická centrálna banka (RBI) v súlade s očakávaniami uvoľnila menovú politiku. Ako dôvod uviedla „oslabenie niektorých kľúčových ekonomických ukazovateľov“. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Menový výbor RBI jednohlasne rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na 5,25 %. Ekonómovia počítali s týmto krokom.
Celková inflácia sa výrazne spomalila a očakáva sa, že ešte bude revidovaná smerom nadol, uviedol guvernér RBI Sanjay Malhotra.
Indická ekonomika za tri mesiace od júla do septembra 2025 expandovala medziročným tempom 8,2 %, čo prekonalo očakávania, zatiaľ čo inflácia zostala utlmená.
„Napriek nepriaznivému a náročnému vonkajšiemu prostrediu indická ekonomika preukázala pozoruhodnú odolnosť,“ uviedol Malhotra. Dodal, že inflačný výhľad umožnil centrálnej banke, aby naďalej podporovala rast.
