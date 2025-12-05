Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. december 2025Meniny má Oto
< sekcia Ekonomika

Indická centrálna banka znížila kľúčovú sadzbu o 25 bodov na 5,25 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ako dôvod uviedla „oslabenie niektorých kľúčových ekonomických ukazovateľov“.

Autor TASR
Naí Dillí 5. decembra (TASR) - Indická centrálna banka (RBI) v súlade s očakávaniami uvoľnila menovú politiku. Ako dôvod uviedla „oslabenie niektorých kľúčových ekonomických ukazovateľov“. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Menový výbor RBI jednohlasne rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na 5,25 %. Ekonómovia počítali s týmto krokom.

Celková inflácia sa výrazne spomalila a očakáva sa, že ešte bude revidovaná smerom nadol, uviedol guvernér RBI Sanjay Malhotra.

Indická ekonomika za tri mesiace od júla do septembra 2025 expandovala medziročným tempom 8,2 %, čo prekonalo očakávania, zatiaľ čo inflácia zostala utlmená.

„Napriek nepriaznivému a náročnému vonkajšiemu prostrediu indická ekonomika preukázala pozoruhodnú odolnosť,“ uviedol Malhotra. Dodal, že inflačný výhľad umožnil centrálnej banke, aby naďalej podporovala rast.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch