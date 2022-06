Indická centrálna banka zvýšila kľúčovú sadzbu o 50 bodov na 4,90 %

Bombaj 8. júna (TASR) - Indická centrálna banka v stredu zvýšila úrokové sadzby druhýkrát za dva mesiace a viac, než sa očakávalo. Tretia najväčšia ázijská ekonomika totiž zápasí s vysokou infláciou, ktorú podporuje aj vojna na Ukrajine.



Reserve Bank of India (RBI) zdvihla svoju kľúčovú repo sadzbu o 50 bázických bodov na 4,90 %. Ekonómovia počítali s nárastom kľúčovej sadzby len na 4,80 %.



RBI spustila cyklus sprísňovania menovej politiky začiatkom mája, keď nečakane zdvihla kľúčovú sadzbu o 0,4 percentuálneho bodu. To bolo prvé zvýšenie od augusta 2018.



Rozhodnutie rady pre menovú politiku bolo jednohlasné, uviedol guvernér RBI Shaktikantha Das. Dodal, že centrálna banka bude naďalej rozhodná a proaktívna a sústredí sa na zníženie inflácie smerom k svojmu cieľu.



RBI ponechala prognózu rastu indickej ekonomiky v prebiehajúcom fiškálnom roku 2022/23 (do 31. marca 2023) na 7,2 %. Inflácia by mala dosiahnuť 6,7 %.