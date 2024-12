Indická ekonomika by mala za rok 2024/2025 vzrásť zhruba o 6,5 %

Naí Dillí 27. decembra (TASR) - Indická ekonomika vzrastie za súčasný finančný rok zhruba o 6,5 %, uviedla tento týždeň indická vláda. Ak sa jej odhad vyplní, rast tak dosiahne spodnú hranicu pôvodnej projekcie na úrovni 6,5 % až 7 %. Dôvodom opatrnejších odhadov je podľa vlády najmä neistota vo svete. Na druhej strane, aj napriek rôznym externým tlakom vláda tak naďalej počíta s rastom na úrovni, ktorú si pôvodne stanovila. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa vlády sú vyhliadky na 2. polrok fiškálneho roka 2024/2025, ktorý sa skončí v marci, lepšie, než v prípade prvých šiestich mesiacov. Napríklad dopyt vo vidieckych oblastiach sa v minulých dvoch mesiacoch udržal na stabilnej úrovni a v mestách ešte vzrástol.



V budúcom fiškálnom roku 2025/2026 so začiatkom 1. apríla však vláda očakáva väčšie komplikácie. Ide najmä o neistotu v súvislosti s vývojom globálneho obchodu a o kurz dolára.



Novozvolený prezident USA Donald Trump už niekoľkokrát pohrozil, že po nástupe do úradu 20. januára zavedie clá na dovoz tovarov zo zahraničia vrátane tých z Indie. To vyvoláva obavy z nástupu obchodnej vojny. Trumpovo víťazstvo v prezidentských voľbách okrem toho viedlo k výraznému rastu kurzu amerického dolára.