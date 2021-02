Indická ekonomika by mala zaznamenať prudké zotavenie

Naí Dillí 1. februára (TASR) - Indická ekonomika smeruje k zotaveniu v tvare písmena V. Uviedlo to v týchto dňoch indické ministerstvo financií, podľa ktorého by to mala umožniť rozsiahla vakcinácia a očakávané oživenie sektora služieb.



Ministerstvo, na ktoré sa odvolala agentúra DPA, počíta vo fiškálnom roku 2021 - 2022 (začína sa v apríli) s rastom ekonomiky o 11 %. V končiacom sa fiškálnom roku 2020/2021 by ekonomika mala klesnúť o 7,7 %.



Súbežne s odhadmi ministerstva financií ministerstvo pre štatistiku revidovalo smerom nadol vývoj v roku 2019/2020. Zatiaľ čo pôvodne uvádzalo rast o 4,2 %, po revízii oznámilo rast ekonomiky na úrovni 4 %. Na porovnanie, v roku 2018/2019 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Indie o 6,8 %.



"Pri odhadoch zotavenia ekonomiky v tvare písmena V vychádzame z masívnej vakcinácie, čo by mohlo výrazne oživiť sektor služieb, spotrebu a investície," uviedlo indické ministerstvo financií. Ako dodalo, na úroveň spred nástupu pandémie a následne nad ňu by sa ekonomika mala dostať po dvoch rokoch.



Medzinárodný menový fond (MMF) v najnovšej prognóze stanovil rast indickej ekonomiky vo fiškálnom roku 2021 - 2022 na úrovni 11,5 % po predpokladanom poklese v roku 2020/2021 o 8 %. Ak sa odhad fondu potvrdí, bude to najrýchlejšie tempo rastu spomedzi veľkých ekonomík. V roku 2022 - 2023 by sa rast indickej ekonomiky mal podľa fondu spomaliť na 6,8 %.