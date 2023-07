Indická ekonomika by si mala udržať vysoký rast

Naí Dillí 24. júla (TASR) - Indická ekonomika by mala rásť solídnym tempom až do konca súčasného fiškálneho roka, pričom v ďalšom roku sa očakáva zrýchlenie rastu. Uviedli to v najnovšej prognóze ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters, aj keď ich odhad je miernejší než v prípade Svetovej banky.



India má šancu zaradiť sa medzi priemyselne vyspelé ekonomiky, kľúčové však budú reformy vo vzdelávaní, infraštruktúre, zdravotníctve a v oblasti moderných technológií, uvádzajú ekonómovia. Ako povedal Dhirádž Nim, ekonóm z ANZ Research, najväčšou výzvou pre vládu bude presunutie prebytočnej pracovnej sily z oblasti poľnohospodárstva do produktívnejších sektorov.



Vysoký rast v porovnaní s inými ekonomikami by mala India zaznamenať už v tomto fiškálnom roku, ktorý sa v krajine končí v marci. Celkovo 53 ekonómov, ktorých agentúra Reuters oslovila v období od 13. do 21. júla, uviedlo, že v súčasnom fiškálnom roku očakávajú rast indickej ekonomiky na úrovni 6,1 %. To je vysoké tempo rastu oproti ostatným veľkým ekonomikám, pri ktorých sa očakáva spomalenie. V súčasnom štvrťroku očakávajú rast na úrovni 6,2 % a v ďalších o 6 % a 5,5 %.



Napriek tomu je súčasná prognóza ekonómov slabšia, než predpokladá indická centrálna banka aj Svetová banka. Centrálna banka odhaduje rast na 6,5 % a Svetová banka na 6,3 %. V budúcom fiškálnom roku však ekonómovia počítajú so zrýchlením rastu na 6,5 %.