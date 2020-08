Indická ekonomika klesla v 1. kvartáli o rekordných takmer 24 %

Naí Dillí 31. augusta (TASR) - Indická ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku svojho súčasného fiškálneho roka rekordný prepad, keď medziročný pokles dosiahol takmer 24 %.



Ako v pondelok uviedol indický štatistický úrad, na ktorý sa odvolala agentúra DPA, ekonomika klesla v 1. kvartáli fiškálneho roka 2020/2021, čo znamená od apríla do konca júna, medziročne o 23,9 %. Údaj je v súlade s odhadmi ekonómov, ktorí predpokladali, že tretia najväčšia ekonomika v Ázii zaznamená v danom období pokles od 15 % do 25 %. Okrem rekordnej hodnoty predstavuje oznámený údaj zároveň prvý pokles indickej ekonomiky za vyše 40 rokov.



Experti sa obávajú, že India by mohla čeliť v 2. polroku súčasného fiškálneho roka najhlbšej recesii vo svojej histórii. Dôvodom je, že nový koronavírus sa v Indii momentálne šíri omnoho rýchlejšie než v iných krajinách. India zaznamenala recesiu naposledy v roku 1980, pričom to bola tretia recesia od vyhlásenia jej nezávislosti pred vyše 70 rokmi.