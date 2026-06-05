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Indická ekonomika rástla na začiatku tohto roka o takmer 8 %
Podľa oficiálnych údajov zaznamenala indická ekonomika za 1. kvartál tohto roka, ktorý však pre Indiu predstavuje posledný štvrťrok jej obchodného roka 2025/2026, medziročný rast o 7,8 %.
Autor TASR
Naí Dillí 5. júna (TASR) - Indická ekonomika, jedna z najväčších na svete, zaznamenala v 1. štvrťroku tohto kalendárneho roka rast o takmer 8 %, pričom prekonala očakávania. Podporili ju najmä vysoké výdavky vlády a sektor služieb. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál tradingeconomics.
Podľa oficiálnych údajov zaznamenala indická ekonomika za 1. kvartál tohto roka, ktorý však pre Indiu predstavuje posledný štvrťrok jej obchodného roka 2025/2026, medziročný rast o 7,8 %. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom kvartáli to znamená mierne spomalenie, keď v 3. štvrťroku indického obchodného roka dosiahol rast 8 %, výsledky sú však lepšie, než sa čakalo. Ekonómovia totiž počítali so spomalením rastu až na 7,2 %.
Údaje tak poukazujú na momentálnu odolnosť indickej ekonomiky v situácii vysokých cien energií. Zrýchlil sa rast vo finančných službách a v cestovnom ruchu, ako aj vo výrobe a v stavebníctve. Naopak, tempo rastu sa spomalilo v agrosektore a v ťažobnej oblasti.
Za celý obchodný rok 2025/2026 vzrástla indická ekonomika o 7,7 %. To je najvýraznejší rast od zotavenia hospodárstva z covidovej recesie v obchodnom roku 2021/2022.
Celoročný rast je tak vyšší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s rastom o 7,3 %. Ešte výraznejší je v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom, za ktorý ekonomika vzrástla o 7,1 %. Piatkové údaje zároveň potvrdili pozíciu Indie ako najrýchlejšie rastúcej veľkej ekonomiky sveta.
Podľa oficiálnych údajov zaznamenala indická ekonomika za 1. kvartál tohto roka, ktorý však pre Indiu predstavuje posledný štvrťrok jej obchodného roka 2025/2026, medziročný rast o 7,8 %. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom kvartáli to znamená mierne spomalenie, keď v 3. štvrťroku indického obchodného roka dosiahol rast 8 %, výsledky sú však lepšie, než sa čakalo. Ekonómovia totiž počítali so spomalením rastu až na 7,2 %.
Údaje tak poukazujú na momentálnu odolnosť indickej ekonomiky v situácii vysokých cien energií. Zrýchlil sa rast vo finančných službách a v cestovnom ruchu, ako aj vo výrobe a v stavebníctve. Naopak, tempo rastu sa spomalilo v agrosektore a v ťažobnej oblasti.
Za celý obchodný rok 2025/2026 vzrástla indická ekonomika o 7,7 %. To je najvýraznejší rast od zotavenia hospodárstva z covidovej recesie v obchodnom roku 2021/2022.
Celoročný rast je tak vyšší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s rastom o 7,3 %. Ešte výraznejší je v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom, za ktorý ekonomika vzrástla o 7,1 %. Piatkové údaje zároveň potvrdili pozíciu Indie ako najrýchlejšie rastúcej veľkej ekonomiky sveta.