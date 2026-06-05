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Indická ekonomika rástla na začiatku tohto roka o takmer 8 %

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Indickí pouliční predajcovia predávajú veterné hračky a balóny v Sangame, mieste sútoku riek Gangy a Jamuny, v meste Prayagraj v Indii, v stredu 27. mája 2026. Foto: TASR/AP

Podľa oficiálnych údajov zaznamenala indická ekonomika za 1. kvartál tohto roka, ktorý však pre Indiu predstavuje posledný štvrťrok jej obchodného roka 2025/2026, medziročný rast o 7,8 %.

Autor TASR
Naí Dillí 5. júna (TASR) - Indická ekonomika, jedna z najväčších na svete, zaznamenala v 1. štvrťroku tohto kalendárneho roka rast o takmer 8 %, pričom prekonala očakávania. Podporili ju najmä vysoké výdavky vlády a sektor služieb. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál tradingeconomics.

Podľa oficiálnych údajov zaznamenala indická ekonomika za 1. kvartál tohto roka, ktorý však pre Indiu predstavuje posledný štvrťrok jej obchodného roka 2025/2026, medziročný rast o 7,8 %. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom kvartáli to znamená mierne spomalenie, keď v 3. štvrťroku indického obchodného roka dosiahol rast 8 %, výsledky sú však lepšie, než sa čakalo. Ekonómovia totiž počítali so spomalením rastu až na 7,2 %.

Údaje tak poukazujú na momentálnu odolnosť indickej ekonomiky v situácii vysokých cien energií. Zrýchlil sa rast vo finančných službách a v cestovnom ruchu, ako aj vo výrobe a v stavebníctve. Naopak, tempo rastu sa spomalilo v agrosektore a v ťažobnej oblasti.

Za celý obchodný rok 2025/2026 vzrástla indická ekonomika o 7,7 %. To je najvýraznejší rast od zotavenia hospodárstva z covidovej recesie v obchodnom roku 2021/2022.

Celoročný rast je tak vyšší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s rastom o 7,3 %. Ešte výraznejší je v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom, za ktorý ekonomika vzrástla o 7,1 %. Piatkové údaje zároveň potvrdili pozíciu Indie ako najrýchlejšie rastúcej veľkej ekonomiky sveta.
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