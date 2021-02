Indická ekonomika sa po prepade v dvoch kvartáloch mierne zotavila

Naí Dillí 26. februára (TASR) - Ekonomika Indie sa po prepadoch dva kvartály po sebe vrátila v 3. štvrťroku súčasného fiškálneho roka k rastu. V zotavovaní by podľa ekonómov mala pokračovať aj v ďalšom období, problémy jej však môže spôsobiť opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom.



Ako v piatok informoval indický štatistický úrad, ekonomika Indie sa v 3. štvrťroku fiškálneho roka 2020/2021, čo znamená obdobie od októbra do konca decembra, zvýšila medziročne o 0,4 %. V období od júla do konca septembra klesla po revízii o 7,3 % a v najkritickejšom 1. kvartáli o rekordných 24,4 %. Pôvodne bol pokles uvádzaný na úrovni 7,5 %, respektíve 23,9 %.



Za celý rok 2020/2021 odhaduje štatistický úrad pokles indickej ekonomiky o 8 %. To znamená zhoršenie prognózy, keďže pôvodne počítal s celoročným poklesom na úrovni 7,7 %. Za zhoršením odhadu je najmä 1. kvartál fiškálneho roka, teda apríl až jún, keď sa ekonomika prepadla výraznejšie, než sa pôvodne predpokladalo.



Od polovice mája indická vláda ekonomiku postupne otvárala. Neskôr situáciu zlepšil aj fakt, že počet nových prípadov ochorenia COVID-19 od októbra klesal. Vo februári však India, ktorá má približne 1,3 miliardy obyvateľov, zaznamenala opäť výraznejší nástup počtu infikovaných. To zvyšuje obavy, že druhá vlna, podobná tej v Európe, by mohla zotavovanie zabrzdiť.