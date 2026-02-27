< sekcia Ekonomika
Indická ekonomika vo 4. kvartáli 2025 vzrástla o 7,8 %
Tempo rastu indickej ekonomiky sa v poslednom kvartáli minulého roka spomalilo, prekonalo však očakávania analytikov.
Autor TASR
Naí Dillí 27. februára (TASR) - Tempo rastu indickej ekonomiky sa v poslednom kvartáli minulého roka spomalilo, prekonalo však očakávania analytikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a CNBC.
Indický hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od októbra do decembra 2025 medziročne stúpol o 7,8 %, ukázali oficiálne údaje zverejnené v piatok. Ide o prvé údaje vypočítané podľa nového štatistického rámca.
Rast bol síce slabší než v predchádzajúcom štvrťroku, keď ekonomika expandovala o 8,4 %, no ekonómovia počítali so spomalením jeho tempa až na 7,6 %, niektorí dokonca až na 7,2 %.
Štatistici na základe novej metodiky, ktorá podľa indických predstaviteľov lepšie zachytáva ekonomickú aktivitu, zároveň korigovali rast za predchádzajúci kvartál z 8,2 % na 8,4 % a odhad rastu pre fiškálny rok 2026 zvýšili zo 7,4 % na 7,6 %.
Indické ministerstvo štatistiky a programovej implementácie v januári zaviedlo zmeny v metodike výpočtu HDP, inflácie a priemyselnej produkcie s cieľom posilniť kvalitu a dôveryhodnosť údajov. Podľa ekonómky Alexandry Hermannovej z Oxford Economics nové nastavenie lepšie zachytáva rýchlejšie rastúce segmenty hospodárstva.
Medzinárodný menový fond minulý rok upozornil na nedostatky v kvalite indických makroekonomických štatistík a pridelil im známku C, čo je jeho druhý najnižší rating.
