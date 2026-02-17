< sekcia Ekonomika
Indická Tata AutoComp cez firmu Artifex prevzala závod v Lozorne
Indická skupina Tata AutoComp oficiálne vstupuje na slovenský trh.
Bratislava/Lozorno 17. februára (TASR) - Indická skupina Tata AutoComp oficiálne vstupuje na slovenský trh prostredníctvom spoločnosti Artifex Systems, ktorá prevzala závod na výrobu autointeriérových systémov v automobilovom priemyselnom parku v Lozorne (bývalý IAC Group Slovakia) pri Bratislave.
Spoločnosť Tata AutoComp Systems Limited prostredníctvom svojej britskej dcérskej spoločnosti Artifex Interior Systems dokončila akvizíciu 100-percentného podielu v spoločnosti IAC Group (Slovakia). Táto strategická akvizícia posilní schopnosti Tata AutoComp a vytvorí základ pre ďalšiu expanziu na trhoch Spojeného kráľovstva a EÚ. Zámer podporuje ambiciózne rastové plány Tata AutoComp a posilňuje postavenie spoločnosti ako významného hráča v európskom automobilovom priemysle.
Transakcia podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (SR) Vladimíra Šimoňáka nesie so sebou prísľub ďalšej expanzie. „Hodnotím túto transakciu ako príklad toho, čo chceme vidieť v automobilovom priemysle a celkovo v slovenskom hospodárstve. Táto transakcia so sebou nesie prísľub ďalšej expanzie, ďalšieho zakorenenia existujúcej výroby na Slovensku a ďalšej kultivácie dodávateľských vzťahov,“ priblížil Šimoňák.
„Integrácia spoločnosti Artifex Systems (predtým IAC Slovakia) bola úspešne dokončená, čo predstavuje významný krok pri budovaní značky Artifex a napĺňaní našej globálnej rastovej stratégie. Vďaka tejto integrácii sme lepšie pripravení prinášať globálnym OEM (výrobcom originálneho zariadenia, pozn. TASR) výrobcom dlhodobú hodnotu, prevádzkovú excelentnosť a špičkovú kvalitu. Máme jasne definovaný plán posilnenia značky Artifex, ktorá spája spoločnosti Artifex Systems AB, Artifex Interior Systems a Artifex Systems - s pôsobením vo Švédsku, Spojenom kráľovstve a na Slovensku pod jednotnú a ucelenú identitu,“ uviedol Arvind Goel, podpredseda predstavenstva Tata AutoComp Systems.
„Teší ma, že IAC Slovakia, teraz Artifex Systems sa pripája ku skupine Tata AutoComp. Verím, že pod vedením Tata AutoComp bude Artifex Systems pokračovať v raste a významne prispeje k automobilovému priemyslu Slovenska. Tento krok potvrdzuje silný potenciál prehlbovania priemyselnej spolupráce medzi Indiou a Slovenskom,“ podčiarkla veľvyslankyňa Indickej republiky v SR Apoorva Srivastava.
Artifex Interior Systems poskytuje komplexné portfólio interiérových a exteriérových systémov pre automobilový priemysel a ponúka „full service“, dodávateľské riešenia zahŕňajúce design, vývoj, výrobu a dodávky v režime just-in-time. Artifex Systems dodáva pre významných OEM výrobcov, medzi ktorých patria v segmente osobných vozidiel Jaguar Land Rover, BMW Mini, Bentley, INEOS a Toyota. Skupina má závody vo Veľkej Británii (tržby 300 miliónov USD, 1800 zamestnancov), vo Švédsku (tržby 800 miliónov USD, 1500 zamestnancov) a na Slovensku (tržby 190 miliónov USD, 800 zamestnancov).
