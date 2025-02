Indickí výrobcovia liekov si udržia dominantné postavenie v USA

Naí Dillí 21. februára (TASR) - Indické farmaceutické spoločnosti si môžu udržať dominantný podiel na trhu v USA pri predaji generických liekov, aj keď prezident Donald Trump zavedie clá, pretože sú "vysoko konkurencieschopné". Uviedla to v piatok Indická rada na podporu exportu farmaceutických výrobkov (Pharmexcil), ktorú zriadilo ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vývoz do USA predstavuje takmer tretinu indického farmaceutického exportu, najmä vďaka lacnejším verziám populárnych liekov, pričom tržby v minulom roku vzrástli o 16 % na približne 9 miliárd USD (8,62 miliardy eur).



Trump uvažuje o clách vo výške 25 % alebo viac na dovoz farmaceutických výrobkov. Indickí výrobcovia dúfajú, že bilaterálne rozhovory jej prinesú výnimku, aj keď Trump zatiaľ akýkoľvek ústupok vylúčil.



Pharmexcil sa domnieva, že Trumpovo varovanie bolo väčšinou namierené proti dovozu drahých patentovaných liekov a ďalších produktov z iných krajín. Generálny riaditeľ Pharmexcil Raja Bhanu v tejto súvislosti uviedol, že "indický export je vysoko konkurencieschopný a bude schopný konkurovať aj v prostredí s dovoznými clami v USA".



India zaviedla clo približne 10 % na dovoz liekov z USA, pričom za vývoz do Spojených štátov neplatí takmer žiadne clo.



Spoločnosť Citi Research odhaduje, že India predáva približne 65 % všetkých generických liekov v USA. Podľa indickej vlády sú generické lieky o 50 % až 90 % lacnejšie ako značkové.



Clá budú tlačiť na zníženie marží až do výšky 15 % základných príjmov pre väčšinu indických výrobcov generických liekov, pokiaľ svoje náklady neprenesú na spotrebiteľov, uviedli analytici. Výsledkom môže byť, že veľká časť indických dodávok generických liekov do USA už nebude "životaschopná", tvrdí Citi Research.



"Firmy môžu byť nútené racionalizovať portfóliá alebo odísť z amerického trhu, čo môže viesť k masívnemu nedostatku liekov v USA a následnému zvýšeniu ich cien," upozornila Citi Research.



Podľa výskumnej firmy IQVIA lacnejšie generické lieky ušetrili v roku 2022 americkému zdravotníckemu systému približne 408 miliárd USD.



Sun Pharma, najväčší indický výrobca liekov, ktorý v minulom roku vygeneroval 32 % zo svojich celkových príjmov z predaja v USA, už avizoval, že všetky náklady prenesie na spotrebiteľov.



Ďalšími veľkými indickými hráčmi sú Dr Reddy's, Cipla a Zydus Lifesciences.



(1 EUR = 1,0443 USD)