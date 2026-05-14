Indický export by mohol vo finančnom roku 2026 dosiahnuť bilión USD
Celkový vývoz Indie v rozpočtovom roku 2025 - 2026 vzrástol o 4,6 % napriek globálnej neistote a vysokým clám USA.
Autor TASR
Naí Dillí 14. mája (TASR) - Indický vývoz tovarov a služieb by v aktuálnom finančnom roku 2026 - 2027, ktorý sa začal 1. apríla, mohol dosiahnuť jeden bilión dolárov (853,6 miliardy eur), vyhlásil vo štvrtok indický minister obchodu a priemyslu Pijuš Gojal. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať zvýšenie vývozu o približne 16 až 17 % v porovnaní s predchádzajúcim finančným rokom, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
India rozširuje prístup svojich tovarov a služieb na globálne trhy prostredníctvom dohôd o voľnom obchode. Od roku 2021 podpísala deväť takýchto dohôd, a to s Mauríciom, Spojenými arabskými emirátmi, Austráliou, Ománom, Novým Zélandom, Európskou úniou, Spojeným kráľovstvom a členmi Európskeho združenia voľného obchodu. Štyri dohody o voľnom obchode už platia, ďalších päť nadobudne platnosť v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, priblížil Gojal.
Minister poznamenal, že sa tiež podarilo finalizovať rámcovú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, pričom India pokračuje v rokovaniach o dohodách o voľnom obchode s Čile, Maldivami, Kanadou, Izraelom, Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive, Eurázijskou ekonomickou úniou, Mexikom a Juhoafrickou colnou úniou.
Celkový vývoz Indie v rozpočtovom roku 2025 - 2026 vzrástol o 4,6 % napriek globálnej neistote a vysokým clám USA, poznamenal Gojal. Vývoz tovaru sa zvýšil o 0,93 % na 441,78 miliardy USD, zatiaľ čo vývoz služieb vzrástol o 8,71 % na rekordných 421,32 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1715 USD)
