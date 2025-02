India zvažuje ďalšie zníženie ciel na dovoz z USA

Naí Dillí 10. februára (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí zvažuje ďalšie zníženie ciel na dovoz amerického tovaru v snahe zabrániť obchodnej vojne so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na vládne zdroje.



India sa pripravuje na zavedenie ďalších colných úľav pred nadchádzajúcou návštevou Módího vo Washingtone 12. a 13. februára a jeho stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zníženie ciel plánuje v najmenej desiatich sektoroch a dotkne sa napríklad vývozu americkej elektroniky, zdravotníckej techniky a niektorých petrochemických výrobkov, uviedli predstavitelia vlády. Naí Dillí chce týmto spôsobom stimulovať rast vývozu z USA do Indie, aby sa vyhlo potenciálnej obchodnej vojne s Washingtonom, ktorú už USA vedú s Čínou.



Ďalší zdroj pre denník The Times of India uviedol, že na nadchádzajúcom stretnutí Módího a Trumpa sa bude rokovať najmä o obrannej a technologickej spolupráci medzi oboma krajinami, pričom prípadné podrobné rozhovory o clách sa uskutočnia neskôr.



USA sú hlavným obchodným partnerom Indie. V uplynulom fiškálnom roku (marec 2023 až apríl 2024) obchodná výmena medzi oboma krajinami dosiahla 118 miliárd dolárov (113,71 miliardy eur). Obchodná bilancia bola v prospech Indie s prebytkom 32 miliárd USD.



Indický rozpočet na nový fiškálny rok začínajúci sa 1. apríla, schválený koncom januára, počíta so znížením ciel na celý rad tovarov dovážaných z USA od elektroniky po textil, čo predstavuje prvý významný krok vlády krajiny v tomto smere za posledné roky.



(1 EUR = 1,0377 USD)