Indický prepravca ruskej ropy Gatik stratil poistné krytie

Naí Dillí/Washington 21. apríla (TASR) - Indická spoločnosť Gatik Ship Management, ktorá vlastní ropné tankery a výrazne sa podieľa na preprave ruskej ropy, stratila štandardné poistenie pre svoju flotilu. Nedodržala totiž cenový strop skupiny G7 na ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 a Európska únia (EÚ) vlani začiatkom decembra stanovili strop na cenu ruskej ropy prepravovanej po mori na úrovni 60 USD (54,82 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). V rámci cenového stropu je zakázaný transport, poistenie a iné služby s spojené s predajom ruskej ropy za cenu vyššiu ako stanovený limit. Cieľom je zabrániť Rusku financovať vojnu na Ukrajine vďaka vysokým príjmom z ropy.



Krajiny G7 (USA, Kanada, Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko) poskytujú poisťovacie služby pre 90 % globálnej prepravy ropy. EÚ je zase dôležitým hráčom pri preprave tankermi.



Spoločnosť Gatik Ship Management stratila tzv. ochranu a krytie odškodnenia, ktoré jej poskytoval American Club (Americký klub), uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný, keďže ide o citlivé informácie. Poistné krytie chráni tankery pred rizikami vrátane kolízií a únikov ropy.



American Club zrušil krytie tankerov indickej spoločnosti po informácii, že má v úmysle prepravovať barely kúpené za cenu vyššiu ako strop, dodal zdroj. Hoci sa spočiatku zdalo, že cenový strop nezasiahol toky ruskej ropy, zastavenie poistenia pre Gatik ukazuje, že toto opatrenie má určitý vplyv.



V pondelok (17. 4.) americká vláda varovala, že niektoré ropné tankery, ktoré prepravujú ruskú ropu v Ázii, používajú klamlivú taktiku, aby sa vyhli cenovému stropu.



American Club je jednou z 12 organizácií v rámci International Group of P&I Clubs, ktoré spoločne poskytujú štandardné priemyselné krytie, ktoré slúži ako pas na voľné obchodovanie.



Podľa medzinárodnej námornej databázy Equasis má Gatik sídlo v indickom Bombaji. Spoločnosť VesselsValue, ktorá monitoruje predaj a nákup obchodných lodí, zase uviedla, že Gatik začal budovať svoju flotilu len minulé leto po tom, ako Západ začal zavádzať sankcie proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.



Poistenie, ktoré Gatik stratil, je dôležité pre plavidlá, keď vstúpia do prístavov alebo sa plavia cez kľúčové vodné cesty, ako sú prielivy Bospor a Dardanely v Turecku.



Každý zo 48 tankerov Gatik podľa údajov spoločností Equasis a Vortex aspoň raz v tomto roku naložil ruskú ropu alebo ropné produkty. American Club je uvedený ako poisťovateľ 34 z nich, ďalších deväť kryjú neznáme subjekty. Podľa údajov agentúry Bloomberg dokáže flotila Gatik prepraviť približne 31 miliónov barelov ropy a palív.



India sa nepripojila k cenovému stropu a nezaviedla ani žiadne sankcie na ruskú ropu.



(1 EUR = 1,0944 USD)