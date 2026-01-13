< sekcia Ekonomika
Indický vývoz do Iránu údajne nepodlieha novým americkým clám
Autor TASR
New Delhi 13. januára (TASR) - Tovar vyvážaný z Indie do Iránu má humanitárny charakter a nepodlieha dodatočným 25-percentným americkým clám, vyhlásila v utorok Federácia indických exportných organizácií (FIEO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Najdôležitejšími exportnými produktmi z Indie do Iránu boli obilniny, krmivo pre zvieratá, čaj a káva, koreniny, ovocie a zelenina a liečivá,“ uviedlo združenie vo vyhlásení. „Obchod s Iránom je mimo sankcií uvalených USA vzhľadom na humanitárnu povahu väčšiny týchto produktov. FIEO sa preto domnieva, že dodatočné 25-percentné clá, uvalené zo strany USA na akúkoľvek krajinu obchodujúcu s Iránom, nebudú mať na Indiu takmer žiadny vplyv,“ dodala organizácia.
Podľa FIEO dosiahol celkový objem obchodu medzi Indiou a Iránom vo finančnom roku 2024/2025 (končiacom sa 31. marca 2025) 1,68 miliardy dolárov (1,44 miliardy eur). Indický export do Iránu bol v hodnote 1,24 miliardy USD, pričom išlo najmä o poľnohospodárske produkty.
Americký prezident Donald Trump v pondelok (12. 1.) oznámil, že Spojené štáty zavedú 25-percentné clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Iránom. „S okamžitou platnosťou bude každá krajina, ktorá obchoduje s Iránskou islamskou republikou, platiť clo vo výške 25 percent na akýkoľvek a všetok obchod so Spojenými štátmi americkými. Toto nariadenie je konečné a záväzné,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
(1 EUR = 1,1692 USD)
