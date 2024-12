Inditex očakáva po slabšom 3. štvrťroku dobrú vianočnú sezónu

Madrid 11. decembra (TASR) - Španielsky odevný reťazec Inditex, vlastník značky Zara, v stredu oznámil, že v 3. štvrťroku finančného roka 2024/2025 zaznamenal nárast tržieb. Ale menší, ako mu predpovedali analytici, keďže niektoré kľúčové európske trhy zasiahlo daždivé počasie a Španielsko silné záplavy. Zároveň uviedol, že má za sebou dobrý začiatok vianočnej sezóny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Konkrétne, Inditex vykázal za tri mesiace do konca októbra 2024 (3. štvrťrok) tržby 9,36 miliardy eur, zatiaľ čo analytici očakávali tržby 9,51 miliardy eur. Na tržby Inditexu mal negatívny vplyv aj silný dolár a slabé euro, pripomenuli analytici.



Za prvých deväť mesiacov aktuálneho finančného roka (február - október) sa tržby zvýšili o 7 % na 27,4 miliardy eur. Analytici však predpovedali ich nárast o 8 %. Čistý zisk skupiny za prvých deväť mesiacov finančného roka stúpol o 8,5 % na 4,44 miliardy eur a zaostal tiež za odhadmi, podľa ktorých mal dosiahnuť 4,52 miliardy eur.



Spoločnosť tvrdí, že má za sebou dobrý začiatok kľúčovej vianočnej sezóny, pričom jej tržby za šesť týždňov do 9. decembra vzrástli o 9 %. Tempo ich rastu bolo však pomalšie ako 14 % pred rokom.



"Hoci tieto čísla nie sú príliš zlé, nespĺňajú rastovú líniu spoločnosti a predstavujú väčšie spomalenie, ako sme odhadovali," povedal analytik XTB Javier Cabrera a dodal, že budúci rok prináša nové riziká, ako napríklad americké clá na dovoz.



Xavier Brun, portfólio manažér v madridskej spoločnosti Trea Asset Management, ktorá vlastní akcie Inditexu, verí, že aj napriek slabším výsledkom za 3. štvrťrok, ktoré ovplyvnilo počasie a nepriaznivý výmenný kurz, bude spoločnosť "pokračovať vo svojej rastovej trajektórii".



Zara investovala do väčších obchodov, logistických centier a marketingu. Uviedla tiež na trh kolekciu so supermodelkou Kate Mossovou, keďže sa snaží udržať si náskok pred súpermi, ako H&M a Shein, ktorí predávajú za nižšie ceny.