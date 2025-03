Inditex oznámil nárast tržieb aj zisku za minulý rok

Madrid 12. marca (TASR) - Španielsky odevný reťazec Inditex, najväčší maloobchodný predajca odevov na svete, v stredu oznámil nárast zisku aj tržieb za finančný rok 2024/25 vďaka dynamickému predaju a vyšším cenám. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Španielska skupina, ktorá okrem značky Zara vlastní sedem ďalších značiek vrátane Massimo Dutti, Pull & Bear či Bershka, vykázala za fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. januára 2025, čistý zisk 5,87 miliardy eur. To je nárast o 9 % oproti zisku 5,38 miliardy eur v predchádzajúcom roku 2023/24.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil o 8,9 % na 10,7 miliardy eur a zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) stúpol o 11 % na 7,6 miliardy eur.



Tržby v sledovanom období vzrástli o 7,5 % na 38,6 miliardy eur, a to vďaka uspokojivému predaju v obchodoch aj online. Pri konštantných menových kurzoch stúpli tržby o 10,5 %.



Vo 4. štvrťroku (november - január) dosiahli tržby 11,2 miliardy eur.



Predstavenstvo navrhuje zvýšenie dividendy o 9 % na 1,68 eura na akciu za fiškálny rok 2024/25.



Súčasný 1. štvrťrok finančného roka 2025/26 sa však začal o niečo pomalšie, pričom tržby v období od 1. februára do 10. marca vzrástli pri konštantných kurzoch len o 4 % v porovnaní s rastom o 11 % pred rokom.