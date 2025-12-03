< sekcia Ekonomika
Inditex oznámil nárast zisku za 3. štvrťrok aj prvých 9 mesiacov
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa pritom v 3. štvrťroku zvýšil o 11,2 % na 2,4 miliardy eur a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 8,9 % na 3,2 miliardy eur.
Autor TASR
Madrid 3. decembra (TASR) - Španielsky odevný reťazec Inditex, vlastník značky Zara a najväčší predajca módy na svete, vykázal za 3. štvrťrok aj prvých deväť mesiacov fiškálneho roka 2025/2026 nárast zisku aj tržieb. A to aj napriek čoraz silnejšej konkurencii zo strany predajcov lacných odevov, ako sú Shein a Primark. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Španielska skupina, ktorá vlastní aj ďalšie známe značky vrátane Massimo Dutti, Pull & Bear a Bershka, v stredu oznámila, že jej čistý zisk za tri mesiace do konca októbra 2025 vzrástol medziročne o 9 % na 1,8 miliardy eur.
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa pritom v 3. štvrťroku zvýšil o 11,2 % na 2,4 miliardy eur a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 8,9 % na 3,2 miliardy eur.
Čisté tržby za 3. štvrťrok medziročne stúpli o 4,9 % na 9,8 miliardy eur a pri konštantných medových kurzoch sa zvýšili o 8,4 %, keďže zákazníci dobre prijali nový tovar.
Za prvých deväť mesiacov fiškálneho roka 2025 (od 1. februára do 31. októbra) čistý zisk Inditexu vzrástol na 4,62 miliardy eur zo 4,45 miliardy eur v rovnakom období vlani. Zisk na akciu pritom stúpol na 1,483 eura z 1,428 eura/akcia v minulom roku.
EBITDA za 9 mesiacov vzrástol o 4,2 % na 8,3 miliardy eur a marža EBITDA sa zvýšila na 29,5 % z 29,1 % v predchádzajúcom roku. Tržby za 9 mesiacov vzrástli o 2,7 % na 28,17 miliardy eur. Pri konštantných kurzoch stúpli tržby o 6,2 %, pričom sa zvýšil predaj v kamenných predajniach aj online.
Španielska skupina, ktorá vlastní aj ďalšie známe značky vrátane Massimo Dutti, Pull & Bear a Bershka, v stredu oznámila, že jej čistý zisk za tri mesiace do konca októbra 2025 vzrástol medziročne o 9 % na 1,8 miliardy eur.
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa pritom v 3. štvrťroku zvýšil o 11,2 % na 2,4 miliardy eur a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 8,9 % na 3,2 miliardy eur.
Čisté tržby za 3. štvrťrok medziročne stúpli o 4,9 % na 9,8 miliardy eur a pri konštantných medových kurzoch sa zvýšili o 8,4 %, keďže zákazníci dobre prijali nový tovar.
Za prvých deväť mesiacov fiškálneho roka 2025 (od 1. februára do 31. októbra) čistý zisk Inditexu vzrástol na 4,62 miliardy eur zo 4,45 miliardy eur v rovnakom období vlani. Zisk na akciu pritom stúpol na 1,483 eura z 1,428 eura/akcia v minulom roku.
EBITDA za 9 mesiacov vzrástol o 4,2 % na 8,3 miliardy eur a marža EBITDA sa zvýšila na 29,5 % z 29,1 % v predchádzajúcom roku. Tržby za 9 mesiacov vzrástli o 2,7 % na 28,17 miliardy eur. Pri konštantných kurzoch stúpli tržby o 6,2 %, pričom sa zvýšil predaj v kamenných predajniach aj online.