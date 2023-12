Inditex zaznamenal nárast zisku aj tržieb za prvých 9 mesiacov

Madrid 13. decembra (TASR) - Španielsky odevný reťazec Inditex, vlastník značky Zara, zaznamenal nárast predaja za prvých deväť mesiacov finančného roka 2023/24 aj silné tržby počas kľúčovej vianočnej sezóny. Zvýšil tiež prognózu marže v tomto roku, vďaka čomu jeho akcie v stredu vzrástli. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Najväčší maloobchodný predajca odevov na svete uviedol, že jeho čistý zisk sa za deväť mesiacov do konca októbra 2023 zvýšil o 32,5 % na 4,1 miliardy eur.



Zisk pred zdanením vzrástol o 29,8 % na 5,2 miliardy eur a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) stúpol o 13,9 % na 7,4 miliardy eur.



Tržby v sledovanom období vzrástli o 11,1 % na 25,6 miliardy eur a pri konštantných menových kurzoch sa zvýšili o 14,9 %.



Spoločnosť konštatovala, že zaznamenala pozitívne výsledky predaja vo všetkých geografických oblastiach a vo všetkých konceptoch. Pokiaľ ide o začiatok 4. štvrťroka, predaj v obchodoch a online predaj pri konštantných menových kurzoch vzrástli za šesť týždňov od 1. novembrom do 11. decembra o 14 % oproti minulému roku. Kolekcie jeseň-zima idú pritom aj naďalej dobre na odbyt.



Pri pohľade do budúcnosti Inditex teraz očakáva hrubú maržu za celý rok do konca januára 2024 o približne 75 bázických bodov vyššiu ako minulý rok. Spoločnosť predtým očakávala stabilnú hrubú maržu za tento finančný rok 2023/24.