Inditex zaznamenal v auguste rast tržieb, čo posilnilo jeho akcie
Autor TASR
Madrid 10. septembra (TASR) - Španielsky odevný reťazec Inditex, vlastník značky Zara, v stredu oznámil nárast tržieb za minulý mesiac a prvý septembrový týždeň. To je povzbudivé znamenie, keďže najväčší kótovaný predajca rýchlej módy na svete čelí podľa slov generálneho riaditeľa „zložitému trhovému prostrediu“. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Tržby Inditexu v období od 1. augusta do 8. septembra vzrástli po očistení o kurzové vplyvy o 9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. To bolo rýchlejšie tempo rastu ako o 5,1 % v prvej polovici roka. Akcie Inditexu sa na začiatku obchodovania v stredu zvýšili o 6 %.
Vývoj tržieb v prvých týždňoch 3. štvrťroka finančného roka 2025/26 sa zlepšil po tom, čo v predchádzajúcom 2. štvrťroku (máj - júl) dosiahli tržby 10,08 miliardy eur a zaostali za odhadom analytikov, ktorí očakávali tržby 10,26 miliardy eur. Čiastočne k tomu mohol prispieť slabší americký dolár.
Inditex odhaduje, že nepriaznivé kurzy znížia jeho tržby v roku 2025 o 4 %, čo je viac ako 3 %, ktoré pôvodne očakával. Slabší dolár znamená, že tržby v USA, na druhom najväčšom trhu Inditexu po Španielsku, majú v eurách nižšiu hodnotu.
„Aj bez vplyvu menových kurzov bol rast tržieb v 2. štvrťroku o niečo horší, ako sme očakávali,“ povedala Sara Herrando Depritová, analytička spoločnosti Kutxabank Investment.
„Druhá polovica roka je pre Inditex dôležitá, takže je to dobré znamenie, že rast tržieb začína byť o niečo silnejší,“ dodala.
Generálny riaditeľ Óscar García Maceiras vo vyhlásení uviedol, že výsledky za prvú polovicu roka boli solídne vzhľadom na „zložité trhové prostredie“.
Americký prezident Donald Trump totiž zvýšil clá na dovoz od viacerých hlavných obchodných partnerov. To prinútilo mnohých predajcov oblečenia a tenisiek, ktorí odoberajú tovar z tovární v Ázii, zvýšiť ceny v USA v snahe kompenzovať vyššie náklady.
Akcie spoločnosti Inditex od začiatku tohto roka klesali, keďže investori sa prispôsobujú spomaleniu po štyroch rokoch dvojciferného medziročného rastu tržieb.
Spomalenie tržieb vyvolalo otázky o sile dopytu po oblečení Zara a o rozsahu, v akom by spoločnosť bola schopná zvýšiť ceny v USA, aby ochránila svoje marže.
Čistý zisk za prvý polrok (február - júl) vzrástol len o 0,8 % na 2,79 miliardy eur.
Španielska spoločnosť, ktorá vlastní aj maloobchodné značky Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius a Oysho, od pandémie ochorenia COVID-19 stabilne získava podiel na globálnom trhu s oblečením podľa odhadov spoločnosti Euromonitor, zatiaľ čo jej švédsky rival H&M má problémy s rastom.
