Individuálne dovozy vozidiel zo zahraničia sa v roku 2022 znížili

Bratislava 2. februára (TASR) - Individuálne dovozy vozidiel zo zahraničia na Slovensko sa v roku 2022 znížili. Vlani sa individuálne doviezlo celkom 81.828 vozidiel, z toho bolo 61.016 osobných. V roku 2021 sa individuálne importovalo 83.582 vozidiel, z toho 61.195 osobných. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR.



V januári 2023 sa podľa MV doviezlo do SR 6103 vozidiel, z čoho bolo 4687 osobných vozidiel. V januári 2022 sa doviezlo do SR 5256 vozidiel, z toho 4129 bolo osobných.



"V prvom mesiaci tohto roku sa doviezlo na Slovensko o 13 % viac ojazdených (osobných) áut ako v januári 2022. Preto sa podľa uplynulého mesiaca, ktorý býva pre dovozy áut zvyčajne veľmi slabý v dôsledku vplyvov počasia, zdá, že dovozy zo zahraničia by sa mohli v tomto roku posilniť," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.



"Pre slovenský trh s ojazdenými vozidlami to určite nie je dobrá správa, pretože dovážané ojazdené vozidlá sú najčastejšie predmetom rôznych manipulácií, najmä stáčania tachometrov, falšovania roku výroby alebo zatajovania vážnych poškodení po ťažkých nehodách," dodala Topolová.