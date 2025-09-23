< sekcia Ekonomika
Indonézia a Európska únia uzavreli dohodu o voľnom obchode
Komplexnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Indonéziou a EÚ (CEPA) podpísali eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič a indonézsky minister hospodárstva Airlangga Hartarto.
Autor TASR
Denpasar 23. septembra (TASR) - Indonézia a Európska únia (EÚ) dosiahli v utorok na Bali dohodu o voľnom obchode po zdĺhavých rokovaniach, ktoré sa zrýchlili po zvýšení amerických ciel. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Komplexnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Indonéziou a EÚ (CEPA) podpísali eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič a indonézsky minister hospodárstva Airlangga Hartarto. Je treťou dohodou EÚ s krajinami juhovýchodnej Ázie - po Singapure a Vietname. Prináša užšie ekonomické väzby medzi Indonéziou bohatou na zdroje a 27-členným európskym blokom a otvorí dvere investíciám do strategických sektorov, ako sú elektrické vozidlá, elektronika a farmaceutický priemysel.
„Celkovo vývozcovia z EÚ ušetria ročne približne 600 miliónov eur na clách za ich tovar vstupujúci na indonézsky trh a európske výrobky budú pre indonézskych spotrebiteľov cenovo dostupnejšie,“ uviedla vo vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Indonézia rokovala s EÚ od roku 2016, ale spočiatku bez väčšieho pokroku. Dôvodom boli otázky ako palmový olej a odlesňovanie. Ale rozsiahle clá amerického prezidenta Donalda Trumpa rokovania urýchlili. Obchodná dohoda zahŕňa aj protokol o palmovom oleji, uviedla EÚ vo vyhlásení bez ďalších podrobností.
Indonézsky prezident Prabowo Subianto odcestoval v júli do Bruselu a spolu s von der Leyenovou oznámili, že obe strany dosiahli „politickú dohodu“ o obchode po 19 kolách rokovaní.
Hartarto v utorok vyhlásil, že neistoty spôsobené „colnou vojnou a protekcionizmom“ prinútili obe strany „hľadať istotu prostredníctvom stabilnej bilaterálnej dohody“. Očakáva sa, že dohoda „zmierni riziká vyplývajúce z dôsledkov globálnej colnej vojny“, povedal pre agentúru AFP.
Približne 80 % indonézskeho vývozu do EÚ bude po nadobudnutí platnosti dohody oslobodených od ciel, tvrdí Hartarto. EÚ je piatym najväčším obchodným partnerom Indonézie, pričom bilaterálny obchod dosiahol v minulom roku 30,1 miliardy USD (25,55 miliardy eur). Dohoda otvorí EÚ prístup na indonézsky trh s vyše 280 miliónmi obyvateľov.
Vzťahy medzi oboma stranami narušili niektoré problémy vrátane navrhovaného zákazu dovozu produktov spojených s odlesňovaním zo strany Bruselu, čo rozhnevalo Indonéziu, významného vývozcu palmového oleja. Podľa nariadenia EÚ o odlesňovaní je vývoz širokej škály tovarov vrátane sóje, dreva, palmového oleja, dobytka, papiera a gumy zakázaný, ak pochádza z pôdy odlesnenej po decembri 2020.
EÚ odložila zavedenie tohto pravidla na koniec roka. Aktivisti sa však obávajú, že obchodná dohoda povedie k väčšiemu odlesňovaniu pre zvýšený dopyt po indonézskom palmovom oleji. Brusel údajne presadzoval zahrnutie ustanovení o odlesňovaní do dohody, ale podrobnosti neboli zverejnené.
Po utorkovom podpise sa očakáva, že obe strany vykonajú kroky vrátane právnych kontrol a prekladu oficiálnych dokumentov. Dohodu potom budú musieť ratifikovať členovia EÚ i zákonodarcovia v Európskom parlamente a v Indonézii. Očakáva sa, že dohoda bude zavedená do roku 2027, dodal Hartarto.
(1 EUR = 1,1781 USD)
