Indonézia zakáže vývoz palmového oleja, potravinová kríza sa zhorší

Jakarta 24. apríla (TASR) - Situácia na svetovom trhu s potravinami sa v nasledujúcom období pravdepodobne prudko zhorší po tom, ako sa indonézska vláda rozhodla zakázať vývoz palmového oleja. Ten je pritom najpoužívanejším olejom na svete a najväčším producentom je práve Indonézia. Rozhodnutie prichádza v situácii, keď ceny jedlých olejov prudko rastú po tom, ako dodávky slnečnicového oleja na svetové trhy zasiahla vojna na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru nemeckej stanice Deutsche Welle.



Zastavenie exportu palmového oleja môže ešte viac zvýšiť náklady výrobcov po celom svete, od balených potravín až po kozmetiku, keďže Indonézia sa na produkcii kľúčovej komodity podieľa viac než 50 %. Ako povedal indonézsky prezident Joko Widodo, cieľom opatrenia, ktoré vstúpi do platnosti 28. apríla, je zabezpečiť dostatok oleja na domácom trhu. Jeho oznámenie nasledovalo po protestoch v Jakarte proti rastúcim cenám oleja a potravín.



To však tvrdo zasiahne ďalších spotrebiteľov, najmä v Indii, avšak aj v iných krajinách, povedal po piatkovom (22. 4.) oznámení indonézskej vlády o zákaze vývozu palmového oleja šéf indickej obchodnej organizácie SEA Atul Čaturvedi. "Je to veľmi nešťastné a úplne neakceptovateľné," dodal.



Po oznámení indonézskej vlády ceny alternatívnych olejov prudko vzrástli. Napríklad cena sójového oleja, ktorý je po palmovom druhým najpoužívanejším, vzrástla o 4,5 % na nový rekord.



Palmový olej používa vo svojich produktoch veľký počet výrobcov potravín a spotrebného tovaru, pričom medzi najväčších kupcov komodity patria Nestlé, Unilever a Procter & Gamble. Mondelez International, výrobca sušienok Oreo, informoval, že na celosvetovej spotrebe palmového oleja sa podieľa 0,5 %.



So zákazom vývozu či zvýšením vývozných ciel experimentovali po prudkom zvýšení cien aj iné krajiny, medzi nimi napríklad Argentína. Tá nakrátko zakázala vývoz sójového oleja a sójovej múčky, neskôr zvýšila vývozné clá z 31 % na 33 %. Podľa amerického ministerstva poľnohospodárstva by však medzinárodné spoločenstvo malo v tejto situácii skôr spolupracovať, než sa uchyľovať k zákazom exportu.



Svetové trhy s jedlými olejmi zasiahla tento rok invázia Ruska na Ukrajinu, ktorá ochromila dodávky slnečnicového oleja z čiernomorského regiónu. Práve export z čiernomorských prístavov zabezpečuje až 76 % z celkových dodávok slnečnicového oleja na svetové trhy.



Čo sa týka palmového oleja, druhým najväčším producentom je Malajzia. Ani tá však nebude schopná výpadok z Indonézie kompenzovať, keďže jej produkciu negatívne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá spôsobila nedostatok pracovnej sily.



Výpadky nedokážu nahradiť ani ďalšie druhy olejov, ako sójový či repkový. Dôvodom je sucho, ktoré poškodilo úrodu v Argentíne, Brazílii a Kanade.



"Je potrebné počítať s tým, že ceny jedlých olejov poletia do závratných výšok. Po prepade dodávok slnečnicového oleja pre vojnu na Ukrajine sa kupci spoliehali práve na palmový olej," povedal obchodník s komoditami v Bombaji. Ako dodal, kupci teraz nemajú žiadnu alternatívu, keďže aj dodávky sójového oleja sú obmedzené.