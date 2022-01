Indonézia zastavila na január vývoz uhlia, obáva sa výpadkov energie

Jakarta 3. januára (TASR) - Indonézia zastavila na január export uhlia. Dôvodom sú nízke zásoby na domácom trhu, ktoré vyvolávajú obavy, že krajinu by mohli zasiahnuť rozsiahle výpadky dodávok elektrickej energie. Rozhodnutie indonézskej vlády však vyvolalo znepokojenie na trhu, keďže krajina je najväčším vývozcom energetického uhlia na svete.



Indonézska vláda v prvý deň roka 2022 rozhodla o zákaze exportu uhlia v januári, aby sa vyhla prípadným blackoutom, informovala agentúra Reuters. Tento krok však môže zasiahnuť viaceré veľké ekonomiky ako Čína či India.



V minulom roku vyviezla Indonézia približne 400 miliónov ton energetického uhlia. Z toho 73 % smerovalo do Číny, Indie, Japonska a Južnej Kórey.



K zákazu došlo po búrlivom roku pre uhoľný priemysel, keď ceny v dôsledku energetickej krízy v Číne prudko vzrástli. Ceny najviac exportovaného indonézskeho uhlia dosiahli v októbri rekordných 158 USD (139,50 eura) za tonu. Postupne sa však znižovali a podľa údajov spoločnosti Caixin ku koncu decembra dosiahli 68 USD/tona.



Indonézske ministerstvo energetiky uviedlo, že zákaz vývozu uhlia na január zaviesť muselo, inak by hrozilo, že takmer 20 elektrární by muselo zastaviť prevádzku. V stredu (5. 1.) sa však vláda plánuje k zákazu exportu vrátiť, keďže proti rozhodnutiu protestovali vývozcovia, ktorí sa obávajú prípadných sporov s odberateľmi.



Indonézia pozastavila vývoz uhlia od 34 banských spoločností už v auguste. Vtedy vláda uviedla, že firmy si nesplnili záväzky voči domácemu trhu v prvých siedmich mesiacoch.



(1 EUR = 1,1326 USD)