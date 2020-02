Koronavírus v Indonézii: Cestovný ruch stratiť môže 4 mld. USD

Jakarta 6. februára (TASR) - Indonézia sa obáva, že ak sa naplnia najhoršie očakávania vývoja koronavírusu a doprava z Číny bude prerušená do konca roka, príde v cestovnom ruchu až o 4 miliardy USD (3,63 miliardy eur). Uviedol to vo štvrtok indonézsky minister cestovného ruchu Wišnutama Kusubandio.



"Minulý rok sme mali približne dva milióny čínskych turistov, pričom každý minul zhruba 1400 USD," povedal Kusubandio. "Vzhľadom na negatívny trend aj pri turistoch z iných krajín môže byť strata omnoho väčšia. Stratiť môžeme až 4 miliardy USD," dodal.



Pokles záujmu zaznamenáva aj hlavná turistická destinácia, ktorou je ostrov Bali. Podľa tamojšej rady pre cestovný ruch bolo do konca januára zrušených približne 10.000 objednávok, napriek tomu, že Indonézia zatiaľ žiadny potvrdený prípad nákazy koronavírusom nezaznamenala.



Ako minister dodal, uvádzané čísla sú odhad na celý rok, napriek neistote, ktorá je s vírusom spojená. Vychádza však z toho, že objednávky na letnú sezónu, ktoré v tomto období boli v plnom prúde, sú slabé. Vláda preto vyzvala aerolínie, aby znížili ceny leteniek na Bali a prilákali tak viac turistov z oblastí mimo Číny, povedala pre agentúru Reuters Adita Irawatiová z ministerstva dopravy.



Napriek očakávanému negatívnemu vplyvu koronavírusu na indonézsky cestovný ruch by sa epidémia na celkovej ekonomike príliš prejaviť nemala. Cestovný ruch sa totiž na ekonomickej aktivite Indonézie podieľa približne 6 %.



Nový koronavírus, ktorý vypukol na prelome rokov v stredočínskom meste Wu-chan a rozšíril sa zhruba do dvoch desiatok ďalších krajín, zabil doteraz viac než 560 ľudí. Takmer všetky obete pochádzajú z Číny.



(1 EUR = 1,1023 USD)