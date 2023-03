Industriálny park BESICO v Sučanoch sa rozrastie o takmer 4 000 m2

Sučany 27. marca (OTS) - V industriálnom parku BESICO v Sučanoch pri Martine sa začalo s rozširovaním výrobno-skladovej haly, dobudovaním moderných kancelárskych priestorov a spevnených exteriérových plôch pre spoločnosť KraussMaffei Technologies, ktorá patrí k významným zamestnávateľom v regióne.Pri oficiálnom zahájení výstavby 8. 3. 2023, pri ktorom sa symbolicky poklepávalo na jeden zo základných pilierov budúcej haly, sa stretli spoločne predstavitelia investora, generálneho zhotoviteľa a užívateľa stavby aj so starostom obce Sučany. Ako povedal pán Alex M.M. Hubrecht, konateľ investora, spoločnosti BESICO MARTIN: „Pre turčiansky región je rozrastanie sa tohto priemyselného areálu dobrou správou, najmä v súčasnej ekonomickej situácii. Je nielen signálom stability pre zamestnancov spoločnosti, ale aj prísľubom nových pracovných príležitostí.“ Stavba dokončená v najvyššom štandarde pre priemyselné stavby „A-class“ bude užívateľovi, spoločnosti KraussMaffei Technologies, odovzdaná do užívania už v polovici tohto roka. BESICO je medzinárodný developer komerčných nehnuteľností s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti výstavby priemyselných stavieb. Vlastní, spravuje a stavia priemyselné parky v strategických lokalitách v Belgicku, Francúzsku, Srbsku a na Slovensku. Medzinárodné know-how BESICO je postavené na budovaní výrobných a logistických priestorov na dlhodobý prenájom, pričom sú budované na mieru podľa požiadaviek klientov. Aktuálne BESICO na Slovensku disponuje 45 000 m2 prenajímateľnej plochy s plánovaným potenciálom rastu až na 71 000 m2. Generálnym zhotoviteľom stavby v Sučanoch je DYNAMIK Construction , stavebná divízia slovenského holdingu DYNAMIK Holding, a.s. Pri projekte v Sučanoch ide už o štvrtý spoločný projekt spoločností BESICO a DYNAMIK – spoločnosti spolupracujú na výstavbe projektov v Banskej Bystrici, Nitre, Martine a v srbskom Belehrade.