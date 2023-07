Industriálny CEHIP BESICO PARK sa ďalej rozrastá

Vráble 10. júla (OTS) - Slávnostné zahájenie výstavby sa konalo 3.7. 2023 a zúčastnili sa ho ako predstavitelia investora, developera a stavebnej spoločnosti, tak aj dvaja noví užívatelia budovaných priestorov a primátor mesta Vráble, p. Viktor Németh. Nové priestory sú určené pre dvoch významných zamestnávateľov v regióne. Škandinávsky dodávateľ plechových komponentov pre popredných výrobcov najmä z oblasti automotive, spoločnosť NordiQ Group, na rozšírenie svojich výrobných kapacít získava 1 200 m2. O takmer 4 000 m2 rozširuje svoje výrobné kapacity a administratívne priestory aj výrobca elektronických dosiek plošných spojov, spoločnosť SEMECS. Pre túto spoločnosť je závod na Slovensku zároveň ich najmodernejším výrobným závodom v Európe.Pri výstavbe tohto priemyselného parku vo Vrábľoch už od roku 2007 úzko spolupracujú spoločnosti CEHIP, ktorá patrí do skupiny medzinárodného developera BESICO, a spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s., a ide o ich 10 spoločný projekt. Výstavbu novej haly H6 v plnej miere zabezpečuje DYNAMIK HOLDING, a.s. Stavba dokončená v najvyššom štandarde pre priemyselné stavby „A-class“ bude užívateľom odovzdaná do užívania budúci rok. BESICO je medzinárodný developer komerčných nehnuteľností s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti výstavby priemyselných stavieb. Vlastní, spravuje a stavia priemyselné parky v strategických lokalitách v Belgicku, Francúzsku, Srbsku a na Slovensku. Medzinárodné know-how BESICO je postavené na budovaní výrobných a logistických priestorov na dlhodobý prenájom, pričom sú budované na mieru podľa požiadaviek klientov. Aktuálne BESICO na Slovensku disponuje 50 000 m2 prenajímateľnej plochy s plánovaným potenciálom rastu až na 71 000 m2. Generálnym zhotoviteľom stavby je DYNAMIK CONSTRUCTION , stavebná divízia slovenského holdingu DYNAMIK Holding, a.s. Pri projekte vo Vrábľoch ide už o piaty spoločný projekt spoločností BESICO a DYNAMIK – spoločnosti spolupracujú na výstavbe projektov v Banskej Bystrici, Nitre, Martine a v srbskom Belehrade.