Industriálny park CEHIP Vráble je bohatší o nové priestory

Vráble 14. februára (OTS) - Slávnostný ceremoniál za účasti predstaviteľov všetkých troch spoločností a primátora mesta Vráble, Viktora Németha, sa konal 7. februára 2024.Výstavba týchto moderných automatizovaných skladových priestorov začala v apríli 2023, takže objekt so všetkými technológiami bol dokončený a odovzdaný do prevádzky za menej ako desať mesiacov. V hale sa bude využívať niekoľko inovatívnych technológií, ako napríklad automaticky riadené vozíky, ktoré budú zanášať palety do regálov pomocou indukčného navádzania. Pre tento účel bolo nevyhnutné v hale realizovať špeciálne antistatické vodivé podlahy. V druhej časti haly sú inštalované 3-podlažné MGA regálové systémy s vertikálnym automatickým dopravníkom a až 16 000 skladovacími boxami.povedal na slávnostnom odovzdaní stavbyUvedením Haly H6 boli rozšírené výrobné kapacity a administratívne priestory spoločnosti Semecs o takmer 4 000 m2. Pre túto spoločnosť, ktorá je výrobcom elektronických dosiek plošných spojov a patrí k významným zamestnávateľov v regióne, je závod na Slovensku zároveň ich najmodernejším výrobným závodom v Európe., povedal