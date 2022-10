INEKO: Finančné zdravie miest a krajov za rok 2021 sa zhoršilo

Bratislava 12. októbra (TASR) – Koronakríza vrátila viaceré ukazovatele hospodárenia samospráv roky dozadu. Klesli prebytky na bežných účtoch, dlh na obyvateľa vzrástol a viac záväzkov nebolo uhradených načas. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).



Rok 2021 zhoršil podľa inštitútu finančnú kondíciu slovenských miest. Priemerné skóre finančného zdravia za všetky mestá na Slovensku predstavuje hodnotu 4,35 z maximálnych 6,00, čo je o 0,07 bodu menej ako rok predtým. Mestá boli na vrchole svojho finančného zdravia počas rokov 2017 až 2020, aktuálny pokles znamená pomyselný návrat k stavu z roku 2016.



Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa kľúčové parametre hospodárenia ako celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti.



Celkovo 59 miest získalo hodnotenie "výborné finančné zdravie", pričom na vedúcej pozícii eviduje INEKO Nové Mesto nad Váhom. Ďalších 78 miest dosiahlo "dobré finančné zdravie". Hodnotenie "dostatočné finančné zdravie" zaznamenali mestá Bratislava, Zlaté Moravce, Levoča a Myjava. To signalizuje ich relatívne nižšiu finančnú stabilitu a potenciálne problémy v budúcnosti.



Pri Bratislave pritom ide o agregovaný údaj za celé mesto, teda magistrát a všetky mestské časti spolu. Ak by teda doň nebola zahrnutá problémová mestská časť Devín, tak by celá Bratislava bola vo vyššom pásme.





Napriek koronakríze zatiaľ dokázali mestá udržať svoju percentuálnu mieru zadlženia pod kontrolou. Priemerné zadlženie miest v SR počas roku 2021 síce stúplo, no iba mierne. Došlo k nárastu z 20,99 % na 21,56 %. Aj za rok 2021 platí, že žiadne mesto v SR neprekročilo zákonnú hranicu celkového dlhu na úrovni 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roka, ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy, teda 50 %.



Mestá s relatívne vysokým dlhom sú Zlaté Moravce (48,6 %), Leopoldov (42,8 %), Myjava (42,6 %) a Veľký Krtíš (41,9 %). Agregovaný údaj o dlhu za celú Bratislavu predstavuje 32,4 %, dlh samotného bratislavského magistrátu je na úrovni 45,1 %.



V roku 2021 zaznamenali kladnú bilanciu bežného účtu všetky mestá okrem dvoch. Zlaté Moravce mali deficit -1,0 % a deficitne hospodáril aj bratislavský magistrát (-0,7 %). Ostatné mestá s vykrývaním bežných výdavkov zo svojich bežných príjmov problém nemajú.



Počas uplynulého roka došlo k druhému nárastu zadlženia samosprávnych krajov v rade, keď v priemere ich dlh narástol z 30,3 % na 30,6 % ročných bežných príjmov. Zhoršili sa aj ďalšie relevantné ukazovatele hospodárenia. Samosprávnym krajom narástla dlhová služba, mierne narástli aj záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti, prebytky na bežných účtoch klesli o pätinu.



To všetko prispelo k zhoršeniu priemerného finančného zdravia samosprávnych krajov z 4,59 na 4,47 bodu. Na vedúcu pozíciu v hodnotení finančného zdravia sa dostal Nitriansky samosprávny kraj so skóre 4,99 bodu. Na poslednom mieste INEKO eviduje Žilinský samosprávny kraj s hodnotením 4,20 bodu, ktorá sa v tomto ukazovateli aj medziročne najviac zhoršila. Jediný kraj, ktorý si medziročne vo finančnom zdraví polepšil, je Banskobystrický. Všetky samosprávne kraje však vykazujú "dobré finančné zdravie".