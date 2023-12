Analýza: Finančné zdravie miest a krajov sa vlani medziročne zhoršilo

Bratislava 20. decembra (TASR) - Finančné zdravie slovenských miest sa vlani medziročne zhoršilo a kleslo na úroveň z roku 2015. V roku 2022 narástlo ich zadlženie a prebytky na bežných účtoch klesli na desaťročné minimum. Horšie na tom boli aj samosprávne kraje. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, o ktorom v stredu informoval analytik INEKO Matej Tunega.



"Priemerné skóre finančného zdravia za všetky mestá na Slovensku predstavuje hodnotu 4,23 z maximálnych 6,00, čo je o 0,12 bodu menej ako rok predtým. Ide o relevantný pokles: mestá boli na vrchole svojho finančného zdravia počas rokov 2017 až 2020 a aktuálny pokles znamená pomyselný návrat k stavu z roku 2015," zhodnotil Tunega.



Pri hodnotení finančného zdravia samospráv INEKO sledoval viaceré parametre, a to celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti. Spomedzi všetkých 141 slovenských miest má podľa hodnotenia INEKO výborné finančné zdravie, teda dosiahlo skóre nad päť bodov, 37 z nich. Oproti roku 2021 je to podľa Tunegu značné zhoršenie, vtedy totiž malo výborné finančné zdravie 59 miest.



Najlepšie v hodnotení finančného zdravia za rok 2022 skončilo Krásno nad Kysucou s výsledkom 5,69 bodu. V hodnotení poskočilo z predošlého piateho miesta na prvú priečku. Nasledujú mestá Tvrdošín, Dubnica nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom a Svätý Jur, ktoré tiež získali v hodnotení skóre nad päť bodov.



INEKO ako dobré ohodnotil finančné zdravie pri 100 mestách. Dostatočné finančné zdravie zaznamenali mestá Bratislava, Zlaté Moravce, Levoča a Považská Bystrica. "Postavenie týchto miest v rebríčku signalizuje ich relatívne nižšiu finančnú stabilitu a potenciálne problémy v budúcnosti," zhodnotil Tunega.



Vysoká inflácia spolu s končiacou sa koronakrízou sa najvýraznejšie prejavili na poklese prebytkov na bežných účtoch miest. "Vo výsledku sme zaznamenali najmenej dobrú hodnotu spomedzi celých uplynulých 10 rokov - priemerný prebytok bežného účtu dosiahol +4,1 %, čo je významne menej ako napríklad v roku 2016, kedy sme naopak zaznamenali najlepšiu hodnotu (+10,9 %)," uviedol Tunega. S prebytkom na bežnom účte v roku 2022 podľa INEKO hospodárilo 131 zo všetkých 141 miest. Priemerné zadlženie miest podľa INEKO vlani mierne stúplo z 21,56 % na 23,23 %.



Dlh v minulom roku narástol samosprávnym krajom v priemere z 30,6 % na 32,3 % ročných bežných príjmov. Krajom klesol prebytok na bežných účtoch, naopak vlani narástli záväzky, čo zhoršilo ich priemerné finančné zdravie. Najlepšie finančné zdravie mal v roku 2022 Trnavský kraj, naopak najhoršie bol na tom Žilinský kraj.