Analytik: Agenda prístupu tretích strán na platformy má nedostatky

Bratislava 25. januára (TASR) - Európska komisia v rámci balíka regulácií Digital Markets Act (DMA) plánuje riešiť aj agendu prístupu tretích strán na platformy. Konkrétne ide o tzv. obchodných užívateľov, ktorí využívajú platformu na svoje podnikanie. Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róberta Chovanculiaka má tento prístup teoretické nedostatky a v štúdii On the European Union’s Digital Markets Act, "Fair Access", and Vertical Integration poukazujú na praktické príklady negatívnych dopadov.



Komisia chce obmedzovať pravidlá, ktoré môžu platformy stanovovať, chce obmedzovať "balíkovanie" a zvýhodňovanie vlastných služieb platforiem a využívanie interných dát samotnými platformami. V štúdii INESS uvádza, že v teoretickej rovine ide o nepochopenie úlohy konkurencie v hospodárstve. Konkurencia nie je cieľ sám o sebe. Nemá byť zároveň administratívne vynucovaná v rámci každej platformy, aby mohlo čím viac obchodných užívateľov za "spravodlivých a konkurenčných" podmienok poskytovať svoje služby.



Úlohou konkurencie je zabezpečovať, aby zákazníci mali prístup k lacným, kvalitným a inovatívnym službám. To zabezpečuje predovšetkým konkurencia medzi platformami, ktorej výsledkom sú často obchodné praktiky platforiem, ktoré sa snaží Komisia obmedzovať.



"V praktickej rovine existuje množstvo príkladov zo sveta kamenných obchodov, ktoré legitímne využívajú mnohé praktiky, za ktoré plánuje Komisia trestať platformy. Alebo existuje množstvo príkladov softvéru, ktorý sa vyvíjal podobne ako dnešné platformy," konštatoval Chovanculiak. Teda z doplnkových služieb tretích strán sa podľa neho postupne stali primárne funkcie samotnej platformy alebo aplikácie.



"Z týchto dôvodov nie sú princípy otvorenej a spravodlivej konkurencie a priori optimálne podmienky pre fungovanie v rámci každej internetovej platformy. Naopak, princípy otvorenej a spravodlivej konkurencie je potrebné dodržiavať medzi rôznymi platformami," dodal Chovanculiak.



Cieľom tejto pripravovanej legislatívy je podľa Komisie vytvorenie spravodlivého a konkurenčného trhu v rámci rôznych platforiem pre obchodných užívateľov. Pri sledovaní tohto cieľa prichádza s rôznymi návrhmi, ktoré sa snažia platformy viac otvoriť, stransparentniť a zrovnoprávniť postavenie rôznych poskytovateľov služieb vrátane samotnej platformy.