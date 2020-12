INESS: Dôchodkový systém je už dnes napnutý

Bratislava 3. decembra (TASR) – Dôchodkový systém je už v súčasnosti extrémne napnutý. Nová reforma sa "pečie" rýchlo a bez odbornej diskusie. Tvrdí to Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Tri think-tanky preto iniciovali hromadnú pripomienku verejnosti s požiadavkou na stiahnutie návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme.



Reforma v navrhovanej forme podľa INESS poškodí sporiteľov a výrazne zvyšuje riziko zvyšovania odvodov. "Po dosiahnutí potrebného počtu podpisov sa v rozporovom konaní budeme snažiť zástupcov ministerstva presvedčiť, že tak dôležitý zákon by mal prejsť poctivou diskusiou tak, aby nemusel byť v blízkej dobe opäť menený," konštatuje inštitút.



Medzi dôvodmi pre hromadnú pripomienku je, že zákon neprešiel otvorenou diskusiou na verejnosti, pričom zavádza zásadné zmeny. "Zákon síce zvyšuje udržateľnosť dôchodkového systému zrušením stropu na dôchodkový vek, ale zároveň tromi novými opatreniami udržateľnosť zhoršuje," upozorňuje INESS. Namietajú tiež, že k zákonu neboli priložené doložky vplyvov.



Zákon podľa nich výrazne zvyšuje riziko ďalšieho zvyšovania sociálnych odvodov, zhoršuje postavenie sporiteľov, predovšetkým ich prístup k úsporám a núti sporiteľov využívať dnes neatraktívne doživotné anuity. Podotýkajú tiež, že zákon zavádza nejednoznačné termíny ako nefinančné dôchodkové plnenie a umožňuje vznik štátnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) ako verejného subjektu. "Zákon nereflektuje na dlhodobú požiadavku verejnosti na individuálnu formu sociálneho zabezpečenia, ktorá by poskytla slobodu občanom pri rozhodovaní o dôchodkovom zabezpečení," dodali.