Iness: Fond obnovy má potenciál narobiť rozsiahle škody

Bratislava 23. júla (TASR) - Balík financií z Európskej únie (EÚ) v rámci Fondu obnovy je riskantný, zbytočne veľký a vyjadruje znepokojenie nad jeho dlhodobými dosahmi. Presvedčený je o tom Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (Iness).



Pandémia nového koronavírusu spôsobila zásadný ekonomický šok, no príznaky ekonomického spomaľovania bolo podľa Iness možné pozorovať už vlani. "Príčinou chronických ekonomických problémov EÚ a slabého rastu poslednú dekádu nie je vírus, ale dlhodobá fiškálna nezodpovednosť národných štátov, chýbajúce reformy najmä sociálnych systémov, čeliacich demografickej zmene, rozsiahle zasahovanie štátov do fungovania ekonomík a míňanie vzácnych zdrojov na politicky vytvorené ciele," konštatuje analytik Iness Martin Vlachynský.



Fond obnovy podľa inštitútu nepomôže riešiť tieto problémy a skôr ich prehlbuje. "Národní politici mali problémy minúť efektívne aj doterajšie zdroje z eurofondov, Fond obnovy preto hrozí enormnou neefektívnosťou s minimálnou hodnotou za peniaze. Predstava, že do roku 2023 slovenskí politici vymyslia náhradu za automobilky či oceliarne, je scestná," tvrdí Vlachynský.



V slovenskej realite už podľa neho vidíme prvé nápady, akými sú masová výstavba nemocníc, kanalizácie, či vodíkovej infraštruktúry, pri ktorých hodnota za peniaze bude prinajlepšom na treťom mieste. "Podobne ako v prípade doterajších eurofondov, prvým, hlavným a jediným skutočným kritériom sa stane schopnosť tieto zdroje čo najrýchlejšie minúť. Poškodené bude aj konkurenčné prostredie. Mnohým podnikateľom sa viac oplatí bojovať o fondy, než o zákazníkov," myslí si analytik.



Slovensko podľa Iness potrebuje reformy školstva, zdravotníctva, súdnictva i poľnohospodárskej politiky. "Reformy sa však nerobia míňaním peňazí, ale manažérskymi rozhodnutiami a politickou odvahou. Miliardové zdroje na riešenie krízy, pri ktorej nezanikla ani jedna cesta, nespadol jediný dom, nezmizol kapitál, bude musieť splácať tri desiatky rokov celá jedna generácia Európanov vo forme vyšších daní, zníženej kúpyschopnosti miezd, znehodnotených úspor, ale hlavne ešte slabším ekonomickým rastom," uviedol Vlachynský.



Slovensko pravdepodobne bude čistý príjemca peňazí, avšak dlhodobé dosahy balíka na slovenské hospodárstvo nehodnotí Iness pozitívne. "V našom vesmíre nie je reálna predstava, že slovenskí politici sa tohto rozdávania miliárd odmietnu zúčastniť. Môžu sa však pokúsiť ich minúť najmenej škodlivým spôsobom," doplnil Vlachynský s tým, že zdroje by sa mali míňať na položky, ktoré sú bežne platené z domáceho rozpočtu, a tým aspoň spomaliť zadlžovanie krajiny, či budúci rast daní. Mohli by ísť aj na aktivity, ktoré nebudú podporovať neefektívnu produkciu a poškodzovať konkurenčné prostredie. "Je však otázne, či podmienky čerpania fondu takýto postup vôbec umožnia," dodal Vlachynský.