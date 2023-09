INESS: Najlepší program o verejných financiách majú SaS, PS a KDH

Bratislava 21. septembra (TASR) - Najlepší program do nadchádzajúcich parlamentných volieb v oblasti verejných financií majú SaS (7 bodov z 10), Progresívne Slovensko (6 bodov) a KDH (5 bodov). Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia programov Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS).



V zverejnenom rebríčku nasledujú Demokrati, Hlas a Republika (4 body), Aliancia a SNS (2 body), Smer-SD (1 bod), Sme rodina a OĽANO (0 bodov). INESS analyzoval program politických strán a hnutí, ktorých volebné preferencie dosiahli v prieskumoch aspoň 3 %.



Inštitút pripomenul, že deficit slovenských verejných financií by mal byť tento rok v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) najvyšší v EÚ a Európska komisia (EK) predpokladá toto prvenstvo aj budúci rok. "Konsolidácia verejných financií bude vyžadovať nepríjemné a rozsiahle opatrenia na výdavkovej strane. Politické strany, ktoré v programoch reagujú na túto skutočnosť, preto získali v hodnotení viac bodov," priblížil analytik INESS Radovan Ďurana.



Väčšina strán sa podľa neho drží predstavy, že stačí zmeniť pravidlá a štát bude riadený efektívne a lacno, čo umožní aj znížiť deficit. Upozornil, že štát spravujú a prevádzkujú ľudia so svojimi vlastnými cieľmi a motiváciami. Zmena kultúry správy vecí verejných však môže trvať dekády. "A práve preto je "silové" znižovanie deficitu prostredníctvom škrtania nevyhnutné. Spoliehať sa len na ekonomický rast je ako liať vodu do deravého kýbľa," zdôraznil analytik.



S tým súvisí aj hodnotenie návrhov strán v oblasti daňovej politiky. Zlé výdavkové opatrenia z poslednej dekády by podľa INESS nemali byť zabetónované zvyšovaním daní a dusením ekonomiky. "Za zodpovedné návrhy v daňovej politike, v prípade zvyšovania daní, považujeme tie, proti ktorým stoja aspoň nejaké návrhy úspor na výdavkovej strane. Úspor je však v programoch ako šafranu," upozornil Ďurana.



Pri hodnotení programov z pohľadu verejných financií sa inštitút zameral aj na hlavné výdavky v oblasti sociálnej politiky. Sociálne transfery totiž predstavujú rozhodujúcu časť povinných výdavkov štátu, preto aj malé zmeny v parametroch môžu mať zásadný vplyv na celkové výdavky. "Pri hodnotení týchto návrhov sme sa preto pozerali aj na skutočnosť, či strany občanom odhalili cenovku svojich sľubov a uviedli, ako ich chcú financovať," doplnil analytik INESS.