INESS: Najvyššiu ziskovú maržu vlani dosahovala skupina agropodnikov

Bratislava 9. novembra (TASR) - Jednoznačne najvyššiu ziskovú maržu v roku 2022 dosahovala skupina vybraných pôdohospodárskych podnikov s priemernou maržou 12 %. Vďačia za ňu takmer 150-percentnému medziročnému rastu marže. Uviedol to v analýze situácie s cenami a s predajom potravín na Slovensku analytik INESS Martin Vlachynský.



V pôdohospodárstve sa podľa neho výrazne darilo najmä pestovateľom obilnín, ktorých zisková marža za rok 2022 dosiahla 14,5 %. Chovatelia dojníc sa síce museli uspokojiť s maržou 6,5 %, tá však medziročne narástla až 14-násobne. Hydinári dosiahli ziskovú maržu 4,7 %, opäť však išlo o výrazný, až šesťnásobný medziročný nárast.



"Znova pripomíname, že z týchto čísel nemožno robiť závery pre dlhšie časové obdobia, ako je práve sledovaný jeden rok. Zvýšené náklady budú poľnohospodárov a potravinárov veľmi rýchlo dobiehať v nasledujúcich rokoch. Napríklad Inštitút finančnej politiky upozornil, že slovenskí potravinári majú v porovnaní s EÚ nadpriemerný podiel energie na nákladoch. To vzhľadom na pretrvávajúcu cenovú situáciu na trhoch s energiami bude výrazne tlačiť na ich náklady aj v roku 2023 a ďalej. Na druhej strane, poľnohospodári a potravinári majú v období od 31. augusta 2023 do 31. januára 2024 k dispozícií odvodovú úľavu vo výške 70 miliónov eur," upozornil analytik.



Vlachynský dodal, že maloobchod s potravinami ako celok sa so ziskovou maržou okolo 2 % nachádza na chvoste sektorového porovnania pre rok 2022. Podskupina zahraničných reťazcov mala priemernú ziskovú maržu v roku 2022 okolo 4 %, aj to však bolo menej ako priemerná zisková marža v potravinárstve a pôdohospodárstve.